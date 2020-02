Foto: Kim Skipper Pedersen

Debat: Kender gymnasium ikke Grundloven?

Debat Det Grønne Område - 13. februar 2020 kl. 15:05 Af fhv. MF, Folketingskandidat Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kenneth Kristensen Berth (DF),

En studerende ved Lyngby Handelsskole ved navn Katrine Fischer er kommet i uføre efter at have skrevet et læserindlæg i Berlingske, hvor hun har kritiseret sine medstuderendes arbejdsmoral.

Det er åbenbart blevet for meget for ledelsen på Lyngby Handelsskole, der har bedt deres elev om at afholde sig fra skriverierne. I et brev fra rektor, Pernille Bach, kan eleven læse, at "skolen giver dig på den baggrund (læserindlægget) en skriftlig advarsel og en betinget sanktion".

Jeg ved ikke om Lyngby Handelsskoles rektor er bekendt med, at vi i Danmark har en Grundlov? Nærmere bestemt Grundlovens paragraf 77 der sikrer enhver ret til at offentliggøre sine tanker under ansvar for domstolene. Det lader ikke til, at Pernille Bach er kendt med denne ellers relativt centrale lov....

Lyngby Handelsskole siger, at der er tale om mobning. Men der fremgår ikke nogle navne af Katrine Fischers artikel, og hvordan skulle Katrine Fischer overhovedet kunne fremføre sine argumenter uden at eksemplificere, hvad det er hun taler om.

Katrine Fischer har ret til at udtrykke sin holdning. Hun skal naturligvis ikke mobbe andre elever, men selvfølgelig har hun ret til at udstille sine frustrationer over arbejdsmoralen blandt nogle af hendes medstuderende. Lyngby Handelsskole burde trække sin skriftlig advarsel tilbage. Alternativt burde undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil orienterer skolens ledelse om Grundlovens bestemmelser om ytringsfrihed.