Debat: Jeg valgte at sige fra i Sorgenfri-sagen - og det accepterede Venstres bestyrelse ikke

At kunne se mig selv i spejlet og føle mig tilfreds med de beslutninger, jeg er med til at træffe, er - og bliver - det vigtigste for mig.

Da det i december 2019 på Byplan blev besluttet at arbejde videre med det scenarie, der tillod en byggeprocent på 81% og ville medføre et højt og massivt byggeri i 4-5 etager, valgte jeg at sige fra.

Mit standpunkt i sagen vakte heldigvis så meget påstyr i kommunalbestyrelsen, at byggeprocenten blev reduceret fra 81% til 65%. Så udover at have påvirket sagen til at gå i den rigtige retning, kan jeg i dag se mig selv i spejlet og være glad og stolt over at have holdt fast i mine værdier og integritet.