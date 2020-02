Send til din ven. X Artiklen: Debat: Injurielovgivningen gælder også for gymnasieelever Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Injurielovgivningen gælder også for gymnasieelever

Debat Det Grønne Område - 13. februar 2020 kl. 08:00 Af Thomas Frederiksen,fmd. Liberal Alliance, Lyngby-Taarbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En sag der udspringer fra Lyngby Handelsgymnasium (LH) har tiltrukket sig en vis medieopmærksomhed, og dens principielle karakter iht. ytringsfriheden gør den da også interessant. Det mest absurde i forløbet har været, at rektor gerne giver en advarsel, antyder at udtalelserne kan være injurierende, men vil samtidig overlade dette skøn til domstolene. Alene at gøre sidstnævnte havde været fornuftigt.

Kort fortalt handler historien om at Katrine Fischer (KF) har begået et indlæg i Berlingske, som efterfølgende medfører såvel en mundtlig samtale som en skriftlig advarsel fra LH. LH definere sagen som en mobbesag - og derfor kan de tage den op i eget regi - men rektoren forsvare sig dog primært ved at henvise til injurielovgivningen. Dette fremgår b.la. af rektorens svar til BT:

" (...) Det ansvar og den ytringsfrihed er jo under nogle lovbestemte regler. Ude i retssamfundet taler vi om, at ting kan være injurierende." og på spørgsmålet om hvorvidt Fischers udtalelser har været injurierende svare rektoren at: "Det lader jeg domstolene om at vurdere." (bt.dk: 5.2.).

LH konvertere sagen til en mobbesag, men antyder samtidig kraftigt at KF´s udtalelser kan være injurierende, og det er problematisk. KF kan - præcis som alle os andre - drages til ansvar for sine ytringer iht. injurielovgivningen, og det faktum at LH konvertere sagen til en mobbesag - og derfor dømmer efter egne regler - hverken skærper eller fritager Fischer for injurielovgivningens bestemmelser.

Så ja, " (...) i samfundet findes regler for injurier", og når elever fra gymnasier deltager i samfundsdebatten gælder disse regler også for dem - hverken mere eller mindre. LH behøver således ikke, at udvide sine beføjelser i så henseende fordi injurielovgivningen også gælder for deres elever.

Hele forløbet har været et alvorligt angreb på elevernes ytringsfrihed fra en institution, som burde glæde sig over når deres elever deltager i samfundsdebatten.