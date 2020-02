Debat: Ingen reel debat

Konceptet med "dialogkaffe" kan i min optik ses som en ideologisk støtte til ,at indvandrerne viderefører deres medbragte kulturelle æresbegreber og religiøse leveregler til de efterfølgende generationer, og dertil som en kritik at de forsøg der gøres på, at indvandrerne løsner op for en tradition med at holde sammen, og at ligge under for en religiøs fanatisme eller overtro, for i stedet for at udvikle et personligt ansvar og tænksomhed, som må indgå i en reel integration. Det er ikke i sig selv nok, at de nytilkomne indvandrere, og her i overvejende grad mændene, tager imod hjælpen til at komme ud på arbejdsmarkedet.