Debat: Indsatsen for at styrke det lokale erhvervsliv

Debat Det Grønne Område - 16. april 2020 kl. 15:00 Af Richard Sandbæk, M-KB, gruppeformand (K) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi er i kommunalbestyrelsen i fuld gang med at kigge på, hvilke tiltag vi kan iværksætte for at afhjælpe den økonomiske krise, som er kommet i forbindelse med Covid-19 epidemien.

Der er stor kreativitet blandt os kommunalpolitikere til, hvad vi kunne tænke os at gøre. Men som alt andet skal dette også ses i sammenhæng med, hvad der rent faktisk er muligt set i lyset af den enorme arbejdsbyrde, der allerede nu er lagt på administrationens skuldre p.gr.a Corona krisen.

I den forbindelse skylder vi alle at sige en stor tak til administrationen og i særdeleshed ledelsen, som bogstaveligt talt arbejder fra kl. 07:00 til 22:00 for at nå både den almindelige drift og de mange coronarelaterede opgaver og krisemøder bare på en almindelig hverdag - og det fortsætter i weekender og helligdage. Og selvfølgelig vil jeg dertil nævne vores borgmester, som også deltager i diverse krisemøder og har fået pålagt en ekstraordinær stor arbejdsbyrde, men som udfører sin rolle og store ansvar perfekt, så ja jeg er nok lidt subjektiv "men ros skal gives til den ros fortjener".

Når vi kommer til konkrete tiltag for at forsøge at holde gang i vores erhvervsliv, kan jeg eksempelvis nævne:

1. Fremrykning af betalinger til private leverandører for at hjælpe med likviditeten og ikke mindst for at sikre fremtidige leverancer til kommunen. Dette initiativ vil trække på kommunens likviditet, men da vi har en sund kassebeholdning, og da det kun vil have en lille eller ingen rentemæssig betydning, er det en beslutning, der forhåbentlig vil hjælpe vores private leverandører.

2. Vi har ligeledes i Kommunalbestyrelsen besluttet at fremrykke betalinger/tilskud til diverse foreninger indenfor Folkeoplysnings- og Kulturområdet. Det kan eksempelvis være lokale- og medlemstilskud.

3. Regeringen har besluttet at ophæve det anlægsloft som kommunerne har opereret i. Det vil sige, at der var et loft over, hvor mange penge en kommune må anvende til anlæg. Det kan være skoler, plejehjem, legepladser og deslige. Vi har i kommunalbestyrelsen besluttet at kigge på, om der er anlægsarbejder, som vi kan fremrykke, så vi kan holde lokale håndværkere beskæftiget. I den sammenhæng skal det nævnes, at kommunen i forvejen har et ambitiøst anlægsprogram for 2020, så et spørgsmål, der er ved at blive afklaret, er, hvor mange flere anlægsarbejder vi kan påtage os, uden at det vil gå ud over kvaliteten og styringen af det enkelte anlægsprojekt. Vi besluttede den 2. april i Kommunalbestyrelsen snarest at ansætte ekstra ressourcer, og det kan også være i form af konsulentbistand, for at afhjælpe den pressede situation, vore medarbejdere befinder sig i hvad angår anlægsarbejder generelt. Ved det næste Økonomiudvalgsmøde den 23. april vil vi kigge på mulige mindre projekter, som kan fremrykkes.

En opfordring, jeg har til os alle, er, at når vi skal foretage indkøb, det kan være dagligvarer eller håndværksydelser, at vi så vidt muligt prioriterer vores lokale erhvervsliv - hver eneste krone hjælper.

Pas på jer selv,