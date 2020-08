Debat: Indhegn Bakken og tag entré

Lokale myndigheder skal støtte Bakken så videreudvikling og fortsat fornyelse fremmes. Tilladelse til kontinuerlig afholdelse af lørdagsrockshows med navne som SeebackJunior, HelmigJunior, Aqua, Alfabeat, GasolinKopi, U2- og Bowie kopier mv, hver lørdag med ølsponsor, bør gives.

Byggetilladelse til et Bakken hotel i Klampenborg bør gives.

Bakken bør overtage Bellevue Teatret. Mange nydanskere har grill-skovtur udenfor Bakken med halal-kød.

De støtter ikke restaurationerne, fordi de ikke kan lide alkohol og svinekød. Gammel danske attraktioner som Matadorbyen, Bakkens Hvile og Pjerrot interesser dem heller ikke. Kun potente bil- og skyde-forlystelser.

Blandt andet derfor skal det være muligt, at hegne Bakken ind og tage entré, dog gratis for alle under 25 år. Bakken bygger på oldgamle stolte danske forlystelsestraditioner, som skal bevares. Samarbejde med lokale musikskoler med videre ønskes. Og, hvorfor er der aldrig loppemarked, karneval, streetfood- eller gøgler-festival på Bakken?