Debat: Ikke mimrekort, men klippekort

Vedrørende mit læserbrev i anledning af Anette Skaftes læserbrev "Det er er sørgeligt" har jeg fået at vide, at jeg har misforstået hendes budskab.

Hun taler ikke om mimrekort, hun taler om klippekort. I første omgang blev jeg bare forvirret på et relativt lavt plan. For hvor længe skal et begreb som klippekort (dem vi brugte i busser og tog,og købte i supermarkederne og på stationerne) være ude af cirkulation før man genbruger det ord? Nu har jeg så finlæst hendes læserbrev, og nu rejser der sig et helt andet spørgsmål.

Det er åbenbart ikke alle ældre i Lyngby Tårbæk der får tilbudt klippekort af den slags. Jeg er ældre i denne udmærkede kommune, har aldrig hørt om det. Og det er ikke fordi jeg har r.... fuld af penge. Jeg er kroniker, og har min folkepension. På trods af, vi har en konservativt ledet kommune, lader det til at man skal have sin partibog i orden for at nyde godt af den slags. Det virker ejendommeligt, og jeg gruer for det næste kommunalvalg - og de næste 2-3 år, med Lyngby gravet op, og bygget om. Hvis du Anette Skafte havde villet gøre noget for os ældre, så skulle du nok ikke have stemt for den galimathias kaldet Hovedstadens Letbane. Jeg har i øvrigt talt med flere ældre i Lyngby, og ingen af disse havde hørt om Dansk Folkepartis værdighedsmilion og troede som jeg, at det var buskort, man talte om. Man kan anklage mig for ikke at have hørt efter. Ja, det har jeg bestemt ikke gjort - ellers havde jeg på et væsentligt tidligere tidspunkt skrevet om den sporvogn, som et flertal med een stemme i kommunalbestyrelsen ødelægger Lyngby med og sender alle pengene til vennerne i socialdemokratiske kommuner. Men til mit forsvar vil jeg sige, at hvis jeg skulle høre på alt det vrøvl, der kommer fra kommunen - med alle de personlige angreb der er set - så ville jeg ikke have tid til ret meget andet. Hvis jeg skal stille et enkelt spørgsmål, så vil jeg gerne vide, hvad kriterierne for modtagelse af midler fra bemeldte million lyder på? Gerne her i Det Grønne Område, som jeg har indtryk af bliver finlæst her i kommunen.