Debat: Hvorfor gør man forskel på de private fællesveje kommunen?

Debat Det Grønne Område - 22. februar 2020 kl. 08:00 Af Else Marie Friis Geelsvænget 16 Virum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi skal overtage vedligeholdelsen af vores private fællesvej 1. april 2020 - som mange andre steder i kommunen. Kommunen skal sørge for at aflevere vejen i en fornuftig stand; men gør alt for at modvirke, at det bliver gjort ordentligt.

Åbrinken har over de sidste par år fået en totalrenovering af veje og fortove - betalt i et samarbejde mellem kommunen og beboerne. Hver husstand har betalt 3.000 kr.

En tilsvarende ordning må vi ikke få. Det er ikke rimeligt. I stedet 'spilder' kommunen pengene på at lave nogle lapper på belægningen, som allerede efter en måned er skallet ganske meget af igen. De siger, at de kommer en gang til inden 1. april for at lappe videre. Kommunen påstår, at det vil holde i 5 år. Det kan vi da håbe på, men vejen ser forfærdelig ud.

De to omgange lapperier koster vel kommunen i omegnen af 60.000 kr. (ex. moms). Vi kan ikke få tallene oplyst. Fagfolk har oplyst os, at en ny belægning vil koste op mod 80.000 kr. (ex. moms). Sådan en belægning vil ifølge fagfolkene holde i ca. 30 år.

En renovering af fortovene anslås at koste op mod 150.000 kr. (ex.moms). Fortove er pludseligt ikke med i vedligeholdelsesaftalen, selvom kommunen for ca. 10 år siden skiftede nogle knækkede fliser.

Gennem de sidste 30 år har beboerne betalt for vedligeholdelsesaftalen, hvad der svarer til 240.000 kr. i dag. Undervejs i de 30 år har vi fået en omgang overfladebehandling for ca. 15 år siden, udskiftningen af knækkede fliser og lapning/udfyldning af seriøse slaghuller undervejs.

Hvis de på Åbrinken kan få renoveret deres vej og fortov ved et ekstra bidrag på 3.000 kr., må vi også kunne det.