Debat: Hvorfor gør man forskel - II

3. Åbrinkens boliger er bygget omkring 1955. Geelsvængets boliger omkring 1937. Vejene blev anlagt samtidigt med bebyggelsen. Jeg har boet på Geelsvænget siden 1987. I den tid er der kun fortaget lapninger og en overfladebehandling. Derfor synes vi at kommunen må renovere fortove og lægge ny asfalt på vejen for de vedligeholdelsespenge vi allerede har betalt. Hver grundejer her er også villig til at betale 3000 kr. for at få en flot vej i stedet for det kludetæppe vi har i dag.