Send til din ven. X Artiklen: Debat: Hvor meget vil Venstre opnormere? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Hvor meget vil Venstre opnormere?

Debat Det Grønne Område - 15. marts 2020 kl. 17:00 Af Gitte Kjær-Westermann (R), fmd. På vegne af Børne- og Ungdomsudvalget Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DEBAT Børne-og-Ungdomsudvalget svarer Venstre:

I børne- og ungdomsudvalget (BUU) ser vi frem til, at Venstres nye spidskandidat også gerne vil investere i børneområdet. Vi er ikke enige i, at området ikke har været prioriteret lokalt. Vi er - og har altid været - mange, der brænder for børneområdet i kommunalbestyrelsen. Fra alle partier. Også Venstre.

Alle i BUU er enige i, at dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse, som der står i Dagtilbudsloven. Vi ligger pænt på normeringer hos os, men der er ikke forskningsmæssig klarhed over, hvor meget normeringer reelt betyder, som man også kunne læse i sidste uges DGO. En ting er dog klart, og det er, at 'kvaliteten af interaktionen mellem voksen og barn er den nok mest betydningsfulde enkeltfaktor for børns udvikling i dagtilbud'. Så lad os fokusere på det.

Lykkeligvis arbejder alle vores institutioner meget seriøst med dagtilbudsloven. Og den vision, vi politisk og i godt samarbejde med dagtilbuddene har udviklet og vedtaget forår 2019, tager udgangspunkt heri. I stedet for at tale nedsættende og generaliserende om vores dagtilbud, bør vi takke og vise tillid til vores medarbejdere og ledelse, der hver eneste dag yder en kæmpe indsats for at levere kvalitet i hverdagen for vores børn. Vi har udfordringer i enkelte institutioner, og det skal vi holde et skarpt øje med. Men lad os lige huske også at glæde os over, at der faktisk er høj trivsel og stor tilfredshed med vores dagtilbud. Det viser trivselsundersøgelserne klart.

Det relevante spørgsmål til Venstre bliver: Hvor meget vil Venstre gerne opnormere vores dagtilbud og hvor vil Venstre finde midlerne? Og nej, rådhuset vil ikke frigive penge til drift, uanset om det renoveres eller sælges, da det er anlægsmidler. Det er muligvis en god fortælling, men ikke en, der har hold i virkeligheden. Så, skal midlerne fx findes gennem endnu mindre rengøring og hjælp til de ældre? Nedlæggelse af gruppeordninger og tilbud til børn med autisme? Eller ønsker Venstre at stemme for højere skat fremfor skattelettelser? Alle i kommunalbestyrelsen ønsker bedre normeringer og investeringer i børneområdet. Vi har blot også et ansvar for helheden.

Det vi i BUU ønsker for børneområdet er, at vi i stedet for negative generaliseringer fokuserer på kvalitet, at vi understøtter og investerer i vores mange gode dagtilbud, og bruger vores energi på at få håndteret de udfordringer, der reelt er. Det er vores vision, og det er det, vi er i gang med. I Kommunalbestyrelsen har vi forskellige holdninger til hvor pengene skal komme fra. Men grundlæggende er vi enige om de store linjer i børnepolitikken. Inden for de rammer Folketinget lægger ned over vores arbejde, vil vi satse på den mest ambitiøse politik, der bidrager til et godt børneliv for alle børn. Det handler om konkret politik, der hviler på et bredt samarbejde. Et samarbejde Venstre også har været en del af. Børn har mindre brug for læserbreve og mere brug for konkret handling og dygtige medarbejdere for at skabe endnu bedre vilkår. I Børne- og ungdomsudvalget er vi glade for at konstatere, at vi kan byde på begge dele i kommunen. Vi samarbejder gerne med alle om at skabe endnu bedre rammer.