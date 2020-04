Foto: Lars Schmidt

Debat: Hvad med den gratis parkering?

Debat Det Grønne Område - 05. april 2020 kl. 08:00 Af Hans Henrik Clemensen, Højdevej 40, Virum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

debat Så er endnu et nyt byggeri i vores kommune ved at stå færdigt: Posthusgrunden i Virum. Endnu et byggeri, der som det for nyligt færdiggjorde i Sorgenfri giver mindelser om Østtysklands storhedstid i halvfjerdserne.

Man kan undre sig over, hvor kommunens byrådsmedlemmer har deres tanker, når de godkender den ene rædsel efter den anden til opførelse på centrale steder i vores dejlige område.

For et par dage siden blev jeg så overtalt til at købe ind i den nye Rema 1000, der sammen med Føtex udgør handelsmulighederne i det nye byggeri. Jeg tænkte, at jeg lige ville se, hvor erstatningen for de gamle gratis parkeringspladser i tilknytning til Virum Station lå. I et par år har området omkring Skovridergårdsvej jo været belastet af parkerede biler fra folk, der tager toget mod København.

Til min store overraskelse kunne jeg i den nye parkeringshal, som igen gav mig mindelser om det østtyske, ikke finde tegn på gratis parkering udover en time. Dette betyder jo, at hele området omkring det nye byggeri fortsat skal lide under massiv parkering af biler, hvis førere skal med toget til København. Eller man vil tage bilen helt derind.

På den måde kan man selvfølgelig også sabotere den klimapolitik, som Danmark så småt er ved at få gang i: ingen gratis parkeringspladser ved stationerne, så folk bliver tvunget over i deres biler.

Igen falder det tilbage på kommunens byrådsmedlemmer: hvorfor i alverden giver man tillladelse til et byggeri så tæt på Virum Station på en grund, der førhen rummede gratis parkeringspladser for togpassagerer uden at indskrive et krav om at de gratis parkeringspladser, der eksisterede før, skal erstattes af nye gratis parkeringspladser i forbindelse med byggeriet? Jeg fatter det simpelthen ikke! Hvad tænker I på, byrådsmedlemmer?