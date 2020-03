Send til din ven. X Artiklen: Debat: Hvad er så hemmeligt i letbanens bestyrelse? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Hvad er så hemmeligt i letbanens bestyrelse?

Debat Det Grønne Område - 12. marts 2020 kl. 08:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Henrik Sørensen, Folketingskandidat, Konservative

Byggeriet af den nye letbane er i fuld gang, og Hovedstadens Letbane afholder borgermøder og annoncerer på Facebook for at fortælle vidt og bredt om, hvor meget vi skal glæde os til, at letbanen åbner.

Men når det kommer til arbejdet i letbanens bestyrelse, er der hermetisk lukket for offentligheden. Ikke et ord slipper ud om, hvad der sker i bestyrelsen. Selv politikerne i ejerkommuner har aldrig set et referat fra bestyrelsesmøderne i HL.

Og som borger kan man slet ikke kunne få adgang til referaterne fra møderne. Selv når man har begæret aktindsigt efter miljøoplysningsloven.

Og selv om man klager til Miljøklagenævnet og får medhold i, at man som borger har ret til at se referater fra bestyrelsesmøderne i HL, gør HL alt for at undgå at udlevere referaterne ved at forhale sagen.

Den 5. februar ophævede Miljøklagenævnet HL's afgørelse om nægtelse af adgang til at se referater fra bestyrelsesmøderne. Men mere end en måned efter Naturklagenævnets afgørelse har HL fortsat ikke fremsendt et eneste referat.

Så hvad er det, HL skjuler, og som de ikke vil have, at offentligheden skal vide noget om?

Letbanen er et projekt til mere end 10 milliarder kroner, når man medregner omlægninger af ledninger, køb af nye togsæt og kommunale tilkøb. Så det har offentlighedens interesse.

For der må være noget at skjule, siden bestyrelsen i HL ikke vil fortælle, hvad der sker i bestyrelsen.

Borgere og politikere kan se referater fra f.eks. Vestforbrænding og andre forsyningsvirksomheder. Så hvorfor ikke for HL?

Så hvorfor forhaler HL sagen og udlevere ikke referaterne fra bestyrelsesmøder? For der må være noget, som HL ikke ønsker politikere, borgere og journalister får kendskab til.

Måske sandheden er, at politikerne i HLs bestyrelse ved at letbanen slet ikke er så god en investering, som de siger.