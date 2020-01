Debat: Hvad betyder klimaaftalen lokalt?

Og alle er heldigvis enige om, at vi ikke kan fortsætte i samme tempo, hvis vi skal give en sund klode videre til de næste generationer. Der skal gøres noget nu, og derfor glæder det mig, at politikerne på Christiansborg netop har landet en historisk vigtig aftale om en ny klimalov, der skal reducere Danmarks CO2-udslip med 70 procent i 2030 sammenlignet med 1990.

Klimaudfordringerne er ikke til at tage fejl af. Vi ser det, når temperaturen på vores klode stiger. Vi ser det, når isen smelter.

Det er som konservativ ekstra glædeligt at Det Konservative Folkeparti har fået inkluderet bindende delmål ind i aftalen, idet der nu allerede er aftalt delmål i 2025 istedetfor som regeringen først ønskede et delmål i 2030.

Hvad med vores kommune – Kystsikring og CO2 reduktionsplan

I vores kommune arbejdes der på at reducere CO2 og sikre os mod stigende havvand og voldsommere regnskyl.

Vi skal som både grundejer og Kommune arbejde sammen med andre grundejere med henblik på at investere i den nødvendige kystsikring.

Der har lige været et borgermøde i Taarbæk, hvor dette emne blev diskuteret og der var bred enighed om det næste skridt såsom et kystsikringslav med deltagelse af alle interessenter.

Hvad angår de voldsomme regnskyl er vores forsyningsselskab i gang med at investere i nye regnvandsledninger. Det tager tid men arbejdet er i fuld gang.

Vi er i gang med at vurdere vores CO2-reduktionsplan både som kommune og som borger og hvordan den hænger sammen med klimaaftalen. Vi har jo i kommunen nedsat et bæredygtighedsudvalg bestående af meget aktive og dygtige borgere og de arbejder på forslag til at forbedre kommunens bæredygtighed som helhed og selvfølgelig CO2 reducerende tiltag.

Det Konservative Folkeparti er den grønne stemme i den blå blok, og det vil vi også være, når vor tids vigtigste forhandlinger skal finde sted på Christiansborg i 2020 og når vi snakker den lokale CO2 reduktionsplan.

Det skylder vi hinanden, og det skylder vi de næste generationer.