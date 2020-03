Send til din ven. X Artiklen: Debat: Hjælp os med at bevare miljøet i Bondebyen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Hjælp os med at bevare miljøet i Bondebyen

Debat Det Grønne Område - 04. marts 2020 kl. 08:00 Af Henrik Prahl, Bondebylauget, Gl. Lundtoftevej 30, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kære kommunalrødder i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Som beboer i Bondebyen kan man godt føle sig meget priviligeret. Bare det at kunne bo så centralt i Lyngby, og samtidigt nyde godt af dette unikke miljø, mærke den fredfyldte stemning, på en måde bo på landet midt i byen. Og så ikke mindst nyde synet af de små pittoreske skæve huse i denne unikke kulturperle på de små daglige spadsereture til og fra denne lille oase.

Det er så afgjort en kulturperle, men ikke noget frilandsmuseum, for her er alt lige fra leje, andels og ejerboliger til små erhverv og små virksomheder. Det er ikke en soveby, her leves mange slags liv. At bo så priviligeret bør også betyde, at man som beboer er sig sit ansvar for områdets karakter bevidst, og dermed også tager aktivt del i at udvikle og nænsomt bevare dets kvaliteter.

Dette arbejde har igennem tiderne mange gæve mænd og kvinder arbejdet ihærdigt på at sikre i Bondebylauget. For yderligere at hjælpe med til dette, fik vi lokalplan 258 for området, der skulle hjælpe med til at alle overholdt denne forpligtigelse. Det skulle jo ikke kunne være sådan, at man flyttede ind i de ydmyge huse med relativt få kvadratmeter, for så lidt senere at forsøge at udvide betragteligt med knopskydninger på diverse mere eller mindre fantasifulde måder. Når man ser hvordan der i stedet ofte er tænkt mange kreative opbevaringsløsninger ind i det små huse, noget lig med de løsninger man finder på små skibe, så er det netop kulturperlens ånd man værner om.

Desværre har der dog alligevel sneget sig en hel del knopskydningselemeter ind i Bondebyen. Flere af de små haver er forsvundet, og dermed er landsbymiljøet blevet mere eller mindre udvandet. Dette kan kun lade sig gøre fordi kommunen alt for ofte dispensere for den fine lokalplan. Men det er jo kun små skred, og det hele er jo fortsat unikt? Men hvad så med materialevalg? Er plastic nu blevet et materiale som nu uden videre kan erstatte træ? Det er det åbenbart. Plastic i et unikt bondebymiljø burde ganske enkelt være utænkeligt.

Her har vi virkelig for alvor mulighed for at holde liv i de gamle håndværk, og ikke mindst selvfølgelig også de gamle originale materialer, men i stedet dispenseres der, og plastic vinder indpas som vinduer og stakitter.

Det er da kun et lille bitte skred? Ja, men de små skred kommer før de større, og er der først lukket op for dispensering, så danner det ofte præcedens.

Hvorfor, kære politikere, skal det være så svært at være konsekvent? Vi håber virkelig at I i kommunalbestyrelsen kan se et formål med en præcisering af den eksisterende lokalplan, et tillæg/præcisering der definerer tydeligt hvilke materialer der må anvendes i hele bymiljøet, samt ligeledes præcisere landsbymiljøets karakter, hvor også de små haver uden tilbygninger er af væsentlig værdi. Sker det ikke, så forudser vi en glidebane i retning af mere plastic og knopskydning i og omkring boligmassen. Vi

skal ikke ende som Odenses HC Andersen kvarter, som er lutter facade og pseudo idyl. Her har vi chancen for virkelig at bevare en levende landsby i byen, en historisk sjælden kulturperle i Københavnsområdet.

Lokalplan 258 redegør på fortrinlig vis intentionen om at bevare det unikke miljø i Bondebyen. Den indeholder endda en god vedligeholdelsesvejledning med anvisning af løsninger og materialevalg.

Problemet er at det åbenbart er for nemt at udnytte juridiske smuthuller eller at få dispensation for planen.

Bondebylauget har forsøgt at få den relevante afdeling hos kommunen til at samarbejde om en opstramning af lokalplanen, men det er desværre endnu ikke lykkedes.

Kære kommune og kommunalpolitikere - hjælp os med at bevare miljøet i Bondebyen. Lad os indlede et samarbejde om at opstramme lokalplan 258!