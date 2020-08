Send til din ven. X Artiklen: Debat: Her er letbanen en bedre løsning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Her er letbanen en bedre løsning

Debat Det Grønne Område - 17. august 2020 kl. 15:00 Af Ole Møller, Mølleåparken 83, 1M, Kgs. Lyngby. Kandidat for Radikale Venstre til kommunalvalget 2021. Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Agnes Jørgensen kritiserer i skarpe vendinger letbaneprojektet i DGO 24.6.2020. Hun glemmer, at projektet ikke er et fremtidigt, men et igangværende projekt, der er vedtaget af alle Folketingets partier (som L102) i maj 2016 og efterfølgende af Region Hovedstaden og alle berørte kommuner.

For nylig tog det mig i myldretiden 40 minutter at køre fra DTU til Ballerup Idrætsby via Motorring 3 og Ring 4. Særligt tilsandingen af trafikken på Motorring 3 kræver en løsning. Hovedstadens Letbane regner med 11.4 millioner passagerer årligt i starten stigende til 19.3 millioner årligt i 2036, og her er en letbane en bedre løsning end BRT-busser.

Et letbanetog kan medtage flere passagerer end en BRT-bus, så med mange passagerer skal der flere BRT-busser til for at dække behovet. Dette giver større udgifter til chauffører og hyppigere rødt lys for bilister, der skal ad indfaldsvejene (radialt) ind og ud af København, idet tværgående letbanetog eller BRT-busser har prioritet i lyskryds. Man fristes til at lade BRT stå for Barriere for den Radiale Trafik ind og ud af København.