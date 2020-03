Arkivfoto

Debat: Gyng, gang - opsang

Debat Det Grønne Område - 15. marts 2020 kl. 15:00 Af Henriette Skov Andersen, Granparken 73, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg betragter ikke mig selv som en pylremor. Snarere tværtimod. Min holdning har altid været den, at et blødende sår på knæet, en bule i panden og en hudafskrabning på albuen er gode og sunde tegn på, at mine børn har været på eventyr og udfordret sig selv i dagens løb. Jeg husker min undren og hovedrysten, da en pædagog i børnehaven for nogle år siden bekymret fortalte mig, hvordan min datter var kravlet for højt op i et træ på legepladsen. r

Børnene måtte nemlig kun kravle max 60 cm op med mindre der vafaldunderlag, forklarede hun. Jeg tænkte, at det da godt nok er nogle pylremyndigheder, der ikke lader vores børn få lidt frihed til leg - med lidt deraf følgende knubs.

Forleden opdagede jeg dog, at jeg alligevel har en grænse for, hvordan mine børn får deres knubs og skrammer. Omkring frokost ringede SFO'en med besked om, at min 6-årige datter havde slået hovedet. Gyngestativet var knækket og jernstangen, der holder gyngerne på plads, var faldet ned i hovedet på hende, mens hun gyngede.

Min mand hentede et groggy barn og kørte hende til lægen. Hjernerystelse med dertilhørende opkast. Heldigvis ikke andet! Lederen af SFO'en var også chokeret og ked af uheldet.

Området var nu spærret af, sagde han, og gyngerne blevet pillet ned. Legepladsen havde ellers fornylig haft sit årlige tjek, men da kommunens folk var kommet for at pille gyngerne ned, havde de dog fortalt, at skruen, der skal holde jernstangen på plads, sidder indvendigt og gør den umulig at tjekke.

For mig at se vil det måske lidt forenklet sige, at samtidig med, at kommunen klistrer alle legepladser ind i faldunderlag, køber de gyngestativer ind, hvor den mest afgørende skrue, der holder hele baduljen sammen, ikke kan tjekkes ved de rutinemæssige sikkerhedseftersyn?

Jeg er først og fremmest lettet over, at der ikke skete mere med vores datter. Kan ikke lade være med at genkalde mig den frygtelige ulykke i Ballerup sidste år, hvor en ung

kvinde mistede livet, da netop et gyngestativ væltede ned over hende. Så ja, det kunne have endt meget værre, da SFO'ens gyngestativ knækkede. Desværre har min tillid til de

ansvarlige dog også lidt et alvorligt knæk, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor mange af den samme type gyngestativer, der står rundt omkring i kommunens

daginstitutioner.