Send til din ven. X Artiklen: Debat: Grønne investeringer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Grønne investeringer

Debat Det Grønne Område - 11. maj 2020 kl. 08:00 Af Troels Stru Schmidt, SFs landsledelse Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Coronakrisen har været meget alvorlig for os alle, men den giver også historisk gode muligheder for grønne investeringer i Lyngby. Kommunen kan bruge så mange penge, som det er nødvendigt for at få gang i samfundet igen, fordi regeringen nu har fjernet anlægsloftet.

Med lidt held har vi vundet over coronaen efter nytår. Men klimaforandringer kan vinde over os, for vi har højst 10 år til at bekæmpe ødelæggende storme, uoverskuelige havstigninger, og forhindre at folk bliver klimaflygtninge.

Der er mange muligheder for grønne investeringer i Lyngby, når vi skal lave økonomisk corona-genopretning:

Åmosen ved Lyngby Sø er et unikt og meget værdifuldt naturområde med sjældne arter og en skønhedsværdi, som mange misunder os. Men Åmosen er truet, for lige nu er det kun få ildsjæles frivillige indsats, som sikrer at området ikke gror til og alle de sjældne arter forsvinder. Vi skal afsætte midler til at kommunen laver naturpleje, som faktisk virker.

I Lyngby skal vi også være med til at sikre bier og andre insekter, som er gået voldsomt tilbage de seneste år. Den kritiske nedgang i antallet af bier betyder at mange planter ikke længere bliver bestøvet. Uden bier, ingen blomster! Og uden insekter til at bestøve vores marker, styrer vi mod både en økonomisk og en økologisk krise. Men vi kan nemt gøre noget, hvis vi afsætter penge til at gøre kommunens mange grønne arealer mere naturvenlige. Vi vil ikke bare have karseklippede græsplæner, vi vil have blomster, træer og buske. Og vi vil have vild natur i Lyngby!

Danmarks Naturfredningsforening har en ordning, "Klimakommune Plus", som mange kommuner allerede har tilsluttet sig, og Lyngby skal selvfølgelig med. Det er en god lejlighed til at arbejde med en række initiativer, bl.a. energirenoveringer, grønne kommunale indkøb eller opgive investeringer i sort energi og fossile brændstoffer, som flere kommuner desværre stadig har.

Den økonomiske redningsplan efter finanskrisen i 2008 var sort som kul, og skulle mest redde bankerne fra at krakke. Lad os være klogere denne gang, og undgå at naturen krakker. Med corona-investeringerne har vi en historisk mulighed for at få et grønnere og smukkere Lyngby.