Debat: Gravearbejdet i Lundtofte er som et jordskælv

Jeg er rystet - både i mental og fysisk forstand! Jeg har mærket et jordskælv, og det er sådan, mit hus ryster. Eller som en af de unge mennesker spontant udbrød i forbindelse med en rystelse: 'nu ved jeg, hvorfor folk bliver bange for jordskælv.'

Sengene, reolerne og det der store gamle teak-klædeskab, der skal skilles for at kunne flyttes, står og ryster.

Der er ret meget gravearbejde her i Lundtofte, og jeg lever fint med omkørsler, larm og projektørlys ind ad vinduet. Jeg lever lidt mindre fint med manglende beskeder om overgravede vand-og gasledninger. Men når huset ryster, så møblerne bevæger sig, så bliver jeg sgu' lidt sur over, at de i det mindste kunne 1) have varslet (en generel oplysning om der graves, og det kan genere er ikke nok) 2) have gjort de nødvendige foranstaltninger (hvs at sætte en vibrationsmåler på vores hus. Vibrationsmåleren varsler, hvis vibrationerne overstiger det tilladte).