Debat: Gik fra mødet med minister med et lille håb

Debat Det Grønne Område - 26. februar 2020 kl. 06:00 Af Peter Salomon, Furesøvej 7, Virum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Møde med Sundheds- og Ældre Minister Magnus Heunicke på Lyngby Rådhus, onsdag den 19. kl. 19.

Det var et svært valg om vi skulle deltage i mødet med Skatteminister Morten Bødskov som Borgmester Sofia Osmani havde inviteret på samme dag og tidspunkt som viceborgmester Simon Pihl Sørensen havde inviteret Sundheds- og Ældre minister Magnus Heunicke. Skatteministeren skulle give os borgere en forhåbentlig ærlig forklaring på det rod der er med de kommunale udligninger, og vi håber at skatteministeren har noteret sig det absurde i at man i mange af de kommuner der modtager udligning, har et større rådigheds-beløb per familie end i de kommuner der afgiver penge til udligningerne.

Man må spørge sig selv om man ikke heller vil spise oksesteg i en såkaldt fattig kommune end at spise vandgrød i en rig kommune.

Vi valgte at deltage i mødet med Magnus Heunicke, Sundheds- og Ældre- minister der ville fortælle hvordan og hvilke muligheder han havde for at forsøge at genoprette sundheds- og ældre-sektoren, som de tidligere regeringer med deres helt urimelige sparekrav har ødelagt.

Da jeg selv desværre har min faste gang på Herlev hospital efter en stor cancer-operation som jeg har betalt for i Tyskland da Rigshospitalet - som det meget ofte sker - ikke kunne overholde cancerbehandlings-fristerne.

Jeg oplever sammen med de fleste andre patienter hvorledes læger, sygeplejersker og andet personale pisker rundt og presser sig selv til det yderste for at give os patienter en god behandling. Men med det umenneskelige og urimelige tidspres og sparekrav der pålægges dem af en inkompetent ledelse og politikere, er det en demotiverende og fysisk umulig opgave.

Grundet ovennævnte ligger Danmark væsentlig ringere i deres cancerbehandling og deraf overlevelse for patienterne end de lande vi sammenligner os med.

Det var derfor med bange anelser og meget lidt håb at vi kom til mødet med den nuværende sundheds- og ældre-minister.

Det blev heldigvis en meget spændende og oplysende aften med Magnus Heunicke. Det store lokale var fyldt til bristepunktet, og min kone og jeg fornemmede at der var en stor interesse hos de fremmødte til at lytte til hvad ministeren ville sige og til at stille spørgsmål.

Det var meget spændende at være tæt på et så engageret og vidende menneske som Magnus Heunicke. Vi havde i forvejen håb om at få nogle gode informationer efter at have læst hans CV med hans baggrund i hjemmet, uddannelsen og de mange krævende og højtprofilerede job han har bestridt gennem lang tid. Vi blev bestemt ikke skuffede. Ministeren var velforberedt og entusiastisk involveret samtidigt meget vidende om sine embeds-områder, og vi blev endnu mere klar over hvor forfærdeligt galt det står til både i sundhedsvæsenet og ældreplejen på grund af de helt igennem urimelige og ødelæggende sparekrav tidligere politikere har påtvunget kommunerne, sundhedsvæsenet og ældreplejen der i sidste århundrede var et af de bedste i verden som vi alle sammen kunne være taknemlige og stolte over til i dag hvor det nærmest ligger i ruiner.

Der er et skrigende behov for omgående handling og ikke engang i 2023 at få gennemført en redningspakke på minimum 2 milliarder og med 7 til 9 milliarder over de næste 4 til 5 år for både Sundheds- og Ældreplejen.

For på den ene side at udbedre de skader politisk spare-iver har forårsaget og yderligere at ruste sundhedssektoren og ældreplejen til de voldsomme behov der kommer indenfor de næste få år på grund af de mange ældre der kommer til og har brug for væsentligt mere pleje og omsorg end de får og har fået i mange år.

Ifølge Ældre Sagen er der ca. 73.000 ældre der har brug for øjeblikkelig hjælp og pleje hvor der simpelthen ikke er resurser i vores ældrepleje og sundhedssystem til at give dem det mest basale.

Ældre Sagen har ca. 895.000 medlemmer på landsplan, og det er ikke alle ældre der er medlemmer. I de danske daginstitutioner skulle der i dag være 257.200 børn. De får 1,6 milliarder i omgående hjælp.

Der er mindst 10 gange så mange ældre og yngre der har brug for et velfungerende sygehusvæsen, inklusive børn og alle andre. Så proportionalt er der brug for nærmere 20 milliarder end 2 + 7 - 9 milliarder her og nu.

Kære minister Magnus Heunicke,

Efter at vi med beundring har hørt på dig, tror og håber vi at du forhåbentligt uden at blive blokeret af alt for meget politisk fnidder, kan løfte disse opgaver.

Det bør også være muligt at give omgående kunstigt åndedræt til sundhedssektoren og ældresektoren, ligesom I - når det gælder børneinstitutioner omgående har fundet 500 millioner og i alt 1,6 milliarder til mere personale.

I sundheds- og ældre-sektoren dør mange mennesker - der ellers kunne have overlevet - grundet manglende personale og dårlig planlægning.

Som du selv nævnte er det et endnu støre problem at få nok af de rigtige mennesker til at vælge et arbejde i sundheds- og ældreplejen.

Det fremmer helt sikkert ikke lysten, når arbejdsforholdene er så stressende og demotiverende som tilfældet er i øjeblikket.

Mange steder er det et endnu større problem med inkompetente ledelser der kun forstår sig på Regneark og ikke på at sørge for at de mennesker der skal hjælpe patienterne/borgerne stresses og demotiveres af krav fra regnearkslederne der ødelægger den entusiasme og positivitet som patienter/ældre har brug for at blive raske, gladere og derigennem ikke belaste sygehusvæsenet og ældreplejen unødigt.

Da jeg selv går til cancerbehandling på Herlev hospital i øjeblikket, har jeg disse problemer helt tæt ind på kroppen.

Min fornemmelse på Herlev er at der fra ledelsen er uigennemtænkte og umenneskelige forordninger overfor de ansatte der gør at meget af systemerne er tunge og uhensigtsmæssige.

Hvilket jeg gerne vil uddybe/dokumentere hvis dette ønskes.

Vi blev meget fint orienteret om de mange andre problemer og udfordringer der ligger på ministerens bord. Blandt andet om den unge generations frustrationer over manglende livskvalitet hvilket måske er en af grundene til at der ryges og drikkes væsentligt mere end i de lande vi sammenligner os med.

Vi blev heldigvis sparet for for meget af Socialdemokratiets mantra om ulighed mellem danskerne.

Ministeren nævnte tandlægeordningen som det kun var "de rige" der havde gavn af, da "de fattige" ikke havde råd til at gå til tandlægen. Ministeren burde læse CEPOS undersøgelse af persongruppen med de højeste indkomster i Danmark. Det er mennesker der gør en ekstra indsats, og i den gruppe er ca. 1/3 ude efter 1 år og halvdelen efter 3 år. Så kommer der heldigvis nye til, men tilstanden som "rig" er meget flygtig. De er kun rige igennem kortere tid, og mens de tjener kassen bærer disse skuldre også en meget stor økonomisk del af vores velfærdsbyrde.

Der er heldigvis nogle store gamle formuer som Maersk, Novo etc. der af moralske grunde har valgt at blive i Danmark, for hvilket de betaler dyrt og som vi danskere bør være taknemlige over. Men da det ikke er politikerne eller nationalbankens trykning af pengesedler der skaber værdi som kan beskattes så velfærdssamfundet forhåbentligt kan bibeholdes, så bør man nok hos Socialdemokratiet tænke på at det vi kalder de økonomisk brede skuldre der skaber værdier på grund af kreativitet, arbejdsomhed og flid ikke bliver så hårdt belastet at de flytter fra Danmark, for det ville være et katastrofalt tab for os alle.

Mødet fortsatte med en minister der med struktur, charme og viden gjorde os alle klogere og da spørgerunden begyndte, styrede viceborgmester Simon Pihl med sine charmerende og lidt hurtige bemærkninger på fin vis spørgsmålene så alle kom til orde. Det samspil der var mellem Magnus Heunicke og Simon Pihl var så flot og inspireret at man måtte ønske at der var flere af deres kvalitet på Christiansborg.

Min kone og jeg gik fra mødet med et lille håb om at tingene - med en sådan minister - måske kan blive lidt bedre end de er i øjeblikket og har været i mange år.

Dette vil desværre tage nogen tid, men det har givet os lidt håb for vores børn og børnebørns fremtid at vi stadigvæk i Danmark kan tiltrække politikere med Magnus Heunickes kvaliteter og entusiasme for det har virkelig været en mangelvare.