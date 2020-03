Debat: Genbrugspladsen bør også åbne for private

Jeg har stor respekt for de tiltag der er gjort mod Covi-19 også i Lyngby-Taarbæk kommune. Et problem melder sig dog, også i andre kommuner. Genbrugspladsen er lukket for private. Lige nu rydder folk op i kældre og garager, og havearbejdet er gået i gang.

Kunne man ikke finde på et system, så private også kunne bruge pladsen uden at komme tæt på hinanden? Eventuelt kunne man bestille tid til et besøg. Det her kan jo vare længe og kan medføre at skrald bliver smidt i naturen.