Debat: Forvaltningen har ikke handlet korrekt i sag om skimmelsvamp

DEBAT Det undrer mig såre, at formanden for kommunens byplanudvalg, Simon Phil Sørensen, iflg. Det Grønne Område af 8. januar 2020 udtaler, at forvaltningen i sagen Ellen Aastrup jf. skimmelsvamp i ejerbolig, har handlet korrekt.

Hvorfor er sagen så hjemvist til kommunen til fornyet behandling af Nævnenes hus?

Hvis der er tale om tagskade, som angivet i artiklen d.v.s. problemer med bygningens klimaskærm, er det naturligvis til ejerforeningen, at et kommunalt påbud skal rettes.

Ejeren af boligen, Ellen Aastrup, kan naturligvis ikke skimmelsvamperenovere sin bolig, før fugtkilden er elimineret, og hun har ikke kompetence over bygningens udvendige vedligeholdelse.

Klimaskærmen skal gøres tæt, og det ansvar påhviler alene ejerforeningen. Påbud skal således gives til ejerforeningen. Ellen Aastrup skal holdes skadesløs for skaderne i boligen, når hun har gjort ejerforeningens opmærksom på tagfugtproblematikken.

Kommunen er på vildveje og bør straks tage fat i ejerforeningen. Kommunen er i såkaldt i retlig vildfarelse. Forvaltningen har bestemt ikke handlet korrekt.

Desuden undrer det mig, at ejerforeningen byder sine medlemmer, sine beboere, sådanne uantagelige vilkår. Ret usympatisk.

Jeg er jurist, har været udsat for skjulte fugtskader i lejebolig. Utætte støbejernstagnedløb ført inde i ydermurene.) Kender reglerne for temaet rimeligt godt. Tidligere mangeårig beboer i Lyngby- Taarbæk Kommune.