Debat: Forstå det, hvem der kan - II

Debat Det Grønne Område - 15. marts 2020 kl. 08:00 Af Jørn Unnerup, Geelsvænget 16, Virum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som supplement til Ole Mathiesens indlæg 25. feb. kan jeg tilføje følgende:

OM undrer sig over, at en kommune som Lyngby-Taarbæk med så godt et beskatningsgrundlag (læs: velhavende borgere i gennemsnit) har så dårligt et serviceniveau på mange punkter - dårligt vedligeholdte veje, dårligt vedligeholdte skoler osv.

For mig er der desværre ikke så meget at undre sig over. Det skyldes, at kommunens politiske flertal har gjort kommunen fattig ved i årtier at fastholde en beskatning under det niveau, der skal til, for at give en fornuftig service. Når man partout vil have en (for) lav skatteprocent mv., så slider det på alle værdierne.

Nu har jeg fulgt lokalpolitiken i Lyngby i 3 årtier, og mit umiddelbare bud er, at beskatningen er og har gennem alle årene været ½-1 %-point for lav i f.t. den service, borgerne med rimelighed kan forvente af deres kommune i dagens Danmark.

I stedet har kommunen forsøgt at klare den ved at forbruge af kassen, sælge ejendomme og tilsvarende engangsindtægter samt f.eks. ved at bruge de fra private fællesveje opkrævede vedligeholdelsesbeløb til at dække huller i kommunens budgetter.

At ville give udligningsordningen skylden for den dårlige service i Lyngby er blot en dårlig undskyldning. Vi har råd til at betale den fornødne skat til begge dele.

Så et fornuftigt - og langsigtet - projekt kan være at få sat kommuneskatten (inkl. ejendomsskatten) op. Det er selvfølgeligt svært i disse tiders stramme centrale budgetstyring; men hvis det tages i små nyk, vil det kunne listes igennem over tid. Det forudsætter selvfølgeligt vilje til det. Den tvivler jeg desværre på er til stede hos det politiske flertal.