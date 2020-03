Send til din ven. X Artiklen: Debat: Forkert svar fra Agersnap og Sandbæk om rundkørslen i Virum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Forkert svar fra Agersnap og Sandbæk om rundkørslen i Virum

Debat Det Grønne Område - 10. marts 2020 kl. 10:30 Af Folmer Sahlholdt Gørtz, Engbakken 17, Virum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bristede forudsætninger for trafiksikkerheden i en Rundkørsel på Virum Torv.

I artiklen den 19. februar i DGO kunne man læse følgende:

1. Kommunen vil øge trafiksikkerheden ved at (gen)anlægge en rundkørsel på Virum Torv.

2. Kommunen vil nedsætte hastigheden ved at anlægge en rundkørsel.

3. Kommunen vil øge trafik kapaciteten ved at anlægge en rundkørsel.

Artiklen var skrevet af Sigurd Agersnap (SF) formand og Richard Sandbæk næstformand i Trafik- og miljøudvalget, som svar på mit indlæg i DGO den 24. januar.

Men svaret fra Sigurd Agersnap (SF) formand og Richard Sandbæk må bygge på en forkert eller ikke opdateret viden omkring rundkørsler i bymæssig bebyggelse.

I det følgende er redegjort hvorfor.

Ad 1. Kommunen henviser til anbefalinger fra vejdirektoratet, Rambøll og Trafitec. Problemet her er, at man har glemt at se på forudsætningerne for de anførte anbefalinger. Anbefalingerne og ulykkestal er taget fra rundkørsler i åbent land, hvor der ikke er yderligere trafikhindringer i nærheden af rundkørslen. Rundkørsler sænker selvfølgelig farten på en landevej og er dermed med til at fjerne alvorlige sammenstød der. De giver også et jævnere flow gennem krydset, da der ofte vil være fri bane, og der er ikke risiko for kø ud af rundkørslen. På landevejen er der heller ikke ret mange cykelister og gående, hvorfor rundkørslen fremstår som sikker for disse trafikgrupper. Men i by er antallet af cyklister er helt afgørende for ulykkesrisikoen.

"Ombygning af et kryds til rundkørsel forringer ofte trafiksikkerheden for cyklister og knallertkørere. Dette taler for, at ombygning af kryds til rundkørsel i byområder begrænses til kryds med ingen eller få tohjulede trafikanter, medmindre cyklister og biltrafik separeres ved etablering af separat cykelsti uden for rundkørslens cirkulationsareal." (Afsnit 8.5.3 i Håndbog, Trafiksikkerhedsprincipper, Vejdirektoratet, juni 2017).

"Ombygningerne fra kryds til rundkørsler har medført en stigning i cykeluheld og cyklisters personskader på hhv. 65% og 40%. Baggrunden herfor synes at være, at en stor andel af cykeluheldene i kryds involverer højresvingende køretøjer, og højresvingsuheld stiger kraftigt i antal, når kryds ombygges til rundkørsler." (Afsnit 4 i Sikkerhedseffekter af rundkørsler, Trafitec, august 2012).

Man må sammenligne med, at lyskrydset i dag er væsentlig bedre, end man kunne forvente mht. cykelister, da der mod forventning ikke er konstateret nogen (alvorlige) ulykker i krydset, der har involveret cyklende eller gående i de sidste 5 år på trods af, at der er en stor andel cykler og gående i krydset.

Ad 2. En hastighedsdæmpning som en rundkørsel på Virum Torv vil forårsage, vil i følge Trafitec ikke forbedre sikkerheden, da venstresvings ulykkerne i krydset er sket ved meget lave hastigheder. Man flytter blot ulykkerne over til højresvingsulykker, hvor det oftest er bløde trafikanter (cykelister), der bliver ramt.

Forkortet, red. Læs hele indlægget på vores hjemmside: www.sn.dk/lyngbytaarbaek

Dette vil skabe større utryghed især for skolebørnene! (Bemærk ingen ulykker med cykler / gående i dag).

"Antallet af uheld er steget med 1% ved hastighedsbegrænsninger på 30 - 50 km/t" (Sammenfatning. Sikkerhedseffekter af rundkørsler Trafitec)

Ad 3. Trafikkapaciteten vil bestemt ikke blive øget i myldretiden, da en rundkørsel kun fungere optimalt som fordelingsmiddel ved lav trafikintensitet. Ved høj trafikintensitet stopper rundkørslen til, og da der er en meget stor andel af cykler og gående i Virum Torv krydset forstærkes dette problem markant. Det skal også se i sammenhæng med Geels Plads lyskrydset, som ikke kan samkøres med en rundkørsel og derfor får rundkørslen problemer med at få bilerne ud af krydset, da der kan opstår kø ved Geels Plads krydset (Afløbsproblem).

Den maximale trafikkapaciteten opnås ved brug af lyskryds på Virum Torv samordnet med Geels Plads lyskrydset, samtidig med at cykellister og fodgængere er bedst beskyttet. Det er også her vigtigt, at der ikke bør være ekstra forhindringer mellem de 2 lyskryds.

Hvis man spørger Dansk Cykellist Forbund, Dansk Blindesamfund og Ældresagen, så er trafiklys langt at foretrække, da man har lettere ved at orientere sig. Dette gælder især for små skolebørn, som udgør en meget stor andel af de gående/cyklende trafikanter i myldretiden om morgenen på Virum Torv.

Det kan derfor undre, at man hverken har spurgt Fuglsanggårds Skole, Virum Statsgymnasium og Virum Skole eller forelagt dem konsekvensen af en evt. ombygning af det nuværende lyskryds til en rundkørsel vil betyde for trafiksikkerheden for deres elever.

Jeg må igen opfordre kommunalpolitikerne til alvorligt at genoverveje deres beslutning om at lave en rundkørsel på Virum Torv. Det er åbenlyst, at man ikke har fået korrekt information fra de eksperter, man har konsulteret.

I har ansvaret for hver eneste kvæstet / dræbt blød trafikant, hvis man gennemfører ombygningen som planlagt!