Debat: Få gang i anlægsprojekterne, så hjulene holdes i gang

Debat Det Grønne Område - 02. april 2020 kl. 15:00 Af Helle Binzer, spidskandidat Venstre Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

debat I denne udfordrende tid er jeg særlig stolt af at bo i Lyngby- Taarbæk. Jeg synes, at man i den grad oplever et stærkt sammenhold på afstand. Naboer hjælper hinanden, dagtilbuddene og skolerne står klar med en god og holdbar løsning for de familier, som udfører en kritisk funktion.

Jeg har også dyb respekt for alle de familier, som kæmper med hjemmeundervisning eller hjemmepasning af deres børn samtidig med, at de selv skal jonglere med eget job. Det er ikke en nem opgave, men kreativiteten har aldrig været større.

Hvad kan vi som kommune og land gøre for at holde gang i hjulene? Her er jeg stolt af Venstres formand Jakob Ellemann-Jensens opfordring til at lempe på det kommunale anlægsloft. Det er nu, vi skal bruge muligheden for, at vi kan få renoveret vores skoler, dagtilbud, veje eller opført nye legepladser. Der er rigeligt at tage fat på i Lyngby Taarbæk.

Det er nu, at vi som kommune også skal tænke kreativt. Vi i Venstre mener, at vi skal holde hånden under dansk erhvervsliv ved netop at holde hjulene i gang og få fremrykket anlægsprojekter. Lad os komme i gang med at bruge den tid, hvor vi har dagtilbud og skoler, som står tomme, til at få dem sat i stand. Det vil alt sammen medvirke til, at vi styrker vores erhvervsliv lokalt i en svær tid.