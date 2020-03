Debat: Er der en voksen til stede?

Nu kunne Jyllands-Posten d. 23 februar så afsløre, at Socialdemokratiet kører et dobbeltspil mod Venstre under forhandlingerne, hvor det primære mål lades til at være at angribe Venstre i et lukket forhandlingsrum, i stedet for at arbejde seriøst for en fair og bred aftale.