Debat: Er Det Grå Område kommunens nye slogan?

Da jeg for snart to årtier siden flyttede til Virum, var det netop, fordi jeg havde lyst til at bo et sted med mange træer og lavt byggeri.

Før i tiden kunne jeg om morgenen nyde en flot udsigt fra Virum station eventuelt med solopgang, når jeg ventede på toget. Nu står jeg og kigger på en stor klods og parkeringsplads, der på trods af lys farve, ser mørk ud tidligt om morgenen og om aftenen.

Nu foreslås der yderligere højt byggeri ved Sorgenfris nordtorv, og på arkitekttegningerne ser det pænt luftigt ud. Det ser helt anderledes ud i fortovsniveau, når man som i Virum i halvmørkt vejr passerer en kompakt klods, der er så høj, at den blokerer for naturligt lys.

Jeg er overbevist om, at det giver mere livskvalitet at kunne se og mærke det naturlige lys, og der ikke bygges for højt. Et eksempel er at se Islands Brygge og DR Byens område oppe fra metrohøjde, hvor der nok er grønt mellem betonklodserne. Men når jeg går langs med bygningerne ved Emil Holms Kanal, kommer der langtfra altid naturligt lys ned til fodgængerniveau.

Med den forventede vækst på flere tusinder mennesker i hele kommunen, må Nordtorvet være et oplagt sted til den slags butikker, som selv den bedste onlinedetailist ikke kan klare. Dvs. reparation af cykler, mobiltelefoner, dyrlæge, apotek, vaskeri og øvrige services, som der er nødvendige til hverdag og komplet meningsløse at købe på en smartphone. Hvis der bygges for stort, bliver det uoverkommeligt for nogle detaillister at betale husleje.

Allerede nu er tilkørselsvejene til Kongevejen og omfartsvejen så proppede, at bilisterne skal stå op med hønsene for ikke at holde i kø for at ville på arbejde.

Derfor tænker jeg, om endnu flere kompakte klodser uden tanke på livskvalitet og trafikbelastning er vejen frem. Hvorfor ikke overveje, om der er andre måder at bygge på samtidig med, at den offentlige transport styrkes i kapacitet og pålidelighed af hensyn til miljøet?