Debat: En unuanceret debat om ytringsfrihed

Debat Det Grønne Område - 12. februar 2020 kl. 12:35 Af Andreas Guldborg Hansen, Andreas Christian Holt Olesen og Kristoffer Wallbohm-Olsen, elevrådsformænd, Lyngby Handelsgymnasium og Lyngby Gymnasium Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter at Katrine Fischers skriftlige advarsel er blevet delt af både aviser og politikere, og historien kører blandt udefrakommende, har elevrådets formandskab set sig nødsaget til at gå ind på et generelt niveau i sagen - for sagen har netop at gøre med skolens elever og deres trivsel.

Det fremgår af netop Katrine Fischers skriftlige advarsel, at skolen har modtaget en klage grundet krænkende og mobbende udtalelser i Berlingske og B.T. d. 26/12-2019. Der henvises i samme advarsel til lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø (LBK Nr 316 af 05/04/2017) der netop stiller krav til ledelsen om at iværksætte en såkaldt "mobbesag". Katrine Fischer har i dette forløb været indkaldt til mundtlig samtale og skriftlig partshøring.

Ifølge BT har Berlingske ændret i Katrine Fischers oprindelige debatindlæg "så det var sikkert, at en bestemt elev ikke kunne identificeres." Rettelserne har været i forhold til køn, tidspunkt og fag for det gruppearbejde, Katrine Fischer har beskrevet og som har gjort den omtalte person identificerbar. Det er i forbindelse med denne beskrivelse, at den identificerbare elev er blevet krænket og mobbet af Katrine.

Fra elevrådets formandskabs side hyldes ytringsfriheden og engagementet fra Katrine Fischer - Ikke nødvendigvis fordi et flertal af disse nødvendigvis er enige med Katrine Fischer, men fordi hun formår at skabe en debat om et emne, der ellers kan skabe splid på et gymnasie. Men debatter, skriftlige såvel som mundtlige, skal stadig overholde skolens studie- og ordensregler, som bl.a. omfatter respekt for sine medstuderende. Katrine selv udtaler i denne forbindelse til Berlingske, at "Det har aldrig været intentionen at lange ud efter mennesker i en avis. Intentionen var at sætte fokus på, at der er en problematisk kultur i gymnasiet, hvor nogle elever ikke nødvendigvis bør være der."

Pernille Bogø Bach, rektor på Lyngby Handelsgymnasium, fortæller i et opslag der kan læses i BT's artikel af 5/2-2020, et opslag der sidenhen er blevet slettet fra skolens Facebookside, at en skoleleder "har et ansvar for at tage vare på alle vores elever". Desuden henviser rektor til den danske injurielovgivning for at fortælle, at der ligesom i "den virkelige verden" er begrænsninger for ytringsfriheden, således er der også begrænsninger på en skole for det samme. I stedet for denne forklaring har Pernille Bogø Bach i stedet lagt en video op på skolens Facebookside, der slutter af med budskabet: "Med ytringsfrihed kommer også et ansvar og enhver debat skal holdes generel og må aldrig være personlig og krænkende."

Katrine ser i stedet skolens advarsel som en direkte begrænsning af hendes ytringsfrihed, og at hun derfor ikke uden konsekvenser kan udtale sig om sine medstuderende på negativ vis - at formuleringen i den skriftlige advarsel omhandler enhver udtalelse om studerende på Lyngby Handelsgymnasium. En formulering, Lyngby Handelsgymnasium i hvert fald senere hen har været ude og forklare med netop argumentet om frihed under ansvar.

Men hele debatten tager pludselig afsæt i netop denne uenighed mellem skolens ledelse og Katrine Fischer. Tilbage står den elev, der er blevet krænket og mobbet i Katrines oprindelige debatindlæg. Den elev, der i sin tid indgav en klage over mobning men pludselig slet intet fokus får i den offentlige debat. Som elevrådsformandskab vil vi gerne udtrykke vores fulde ærgerlighed over denne fordrejning af den offentlige debat, der uden kontekst forsøger at finde offer og forulemper.

Denne krænkede og mobbede elev er nu stået frem i en artikel på netavisen Pio, hvor fokus ligger på den sygemeldte elev Nathalie. Nathalie føler sig karakteriseret af Katrine Fischer i debatindlægget i Berlingske, da hun "kontaktes af flere medstuderende, der genkender hende i debatindlægget." Det nytter ikke, at en sag om mobning og nedladende udtalelser i landsdækkende medier bliver fordrejet til en sag om ytringsfrihed. I hvert fald ikke før den sygelagte elev igen kan gå på Lyngby Handelsgymnasium og afslutte sin uddannelse samme sted, som hun startede den.

Elevrådets hensyn er selvfølgelig både, at alle på skolen skal trives samt alle elever har retssikkerhed på gymnasiet. Af den grund deler vi sagen op i to problemstillinger om henholdsvis mobning og elevrettigheder på gymnasiet. Som elevråd er det ikke muligt at gå ind i den konkrete sag, men i stedet er det muligt at lave tiltag, der forebygger fremtidige lignende sager. Af den grund har denne sag medført, at der er blevet skabt et trivselsudvalg, der netop skal arbejde med retorikken blandt elever og sikre, at både det psykiske, fysiske og sociale miljø bidrager til elevernes dannelse og uddannelse. Desuden skal dette trivselsudvalg også arbejde med elevers rettigheder - og det oplagte udgangspunkt er selvfølgelig ytringsfrihed for elever.

Elevrådet har i denne forbindelse allerede sikret, at elever, der bliver trukket ind i en sag, uagtet sagens natur, vil blive stillet muligheden for en bisidder, der skal sikre elevens rettigheder overholdes.

Det hedder sig allerede, at man har mulighed for en bisidder ifølge forvaltningsloven - men det er jo ikke altid, at den person, man helst vil have til at repræsentere sig, har mulighed for, ved akut opståede situationer, at deltage i et sådant møde. Her vil elever i fremtiden i stedet for blive mødt med muligheden for at få en fra elevrådets formandskab til at sidde med - men en elev vil selvfølgelig også have mulighed for at vælge en god ven som bisidder til et sådant møde. Processen er netop noget af det, som Katrine Fischer har fundet "kaotisk" i forbindelse med sagen. Havde en repræsentant fra elevrådets formandskab siddet med til mødet, kunne det have været nemmere for Katrine Fischer at stå fast ved sin demokratiske rettighed: ytringsfriheden.

Dette debatindlæg har været læst igennem af de tre grundlæggende parter i sagen for at sikre, at intet faktuelt forkert er blevet berettet eller at nogle af de tre parter føler sig fejlciteret.