Personerne på billedet har intet med indholdet af læserbrevet at gøre. Arkivfoto: Signe Steffensen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: En oplevelse i Hovedgaden ledte tanken hen på de gamle dage Sovjetunionen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: En oplevelse i Hovedgaden ledte tanken hen på de gamle dage Sovjetunionen

Debat Det Grønne Område - 29. januar 2021 kl. 15:08 Af Thomas Møller, Lyngbygårdsvej 15 A, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen

I egenskab af mit arbejde for et madudbringningsfirma måtte jeg fredag aften opleve en kø ved en lille restaurant på Lyngby Hovedgade, der ledte tanken hen på et brødudsalg i gamle dages Sovjetunionen.

På min ordre står et 'seneste tid', hvor jeg skal være ved restauranten og hente kundens mad, som bør være klar til afhentning på dette tidspunkt.

Da jeg har stået ude i køen i et kvarters tid og det nærmer sig 'seneste tid', vælger jeg at gå ind i restauranten for at høre til ordren. En kollega kommer også ind. Ordrerne er ikke klar, men vi får at vide, at 'der går et øjeblik'

Da personalet i restauranten tydeligt for alle har andet at gøre end at skulle rende ud på gaden efter min kollega og jeg, vælger vi at blive indenfor og være klar til at snuppe vores ordrer i samme øjeblik, de er klar.

Det betaler kunden for, og det betaler vores arbejdsgiver os for - ikke for at stå i halve eller hele timer ude på gaden i en kø, mens kundernes mad bliver kold inde i restauranten.

Kort sagt: Min kollega og jeg er på arbejde. I andre har valgt at købe mad det pågældende sted af egen fri vilje. Hvordan I vælger at bruge jeres tid er op til jer, men vi er forpligtet til at udføre en opgave: at hente og levere maden, mens den stadig er varm.

Men der var mange af jer, der havde virkelig ondt et vist sted over, at min kollega og jeg ikke bare stod og frøs ude på gaden og ventede den halve aften på, at 'det blev vores tur'. Til alle jer vil jeg sige: Tænk på det, som når I har været på skiferie i Alperne, og I har stået i kø ved liften og set den ene skiskole efter den anden køre ind foran jer i køen. Skide-irriterende, ja! Men disse folk har altså betalt for at få denne ekstra service. Ikke for at opleve deres dyrt betalte skilektion gå op i ventetid i en liftkø.

Nu er der imidlertid den store forskel på liftkøer og madudbringningsfirmaer, at det IKKE koster jer andre ekstra tid, at min kollega og jeg henter vores ordrer i samme øjeblik de er klar! Vi skal ikke rode med betaling eller andet, vi skal bare tage maden og gå med den. Og I andres mad bliver ikke klar et minut før eller senere af det!

Når I så er sure over, at min kollega og jeg står og venter inde i den lille restaurant (efter 'seneste afhentningstid') mens de fleste andre står og venter i kø udenfor, så er det altså af praktiske årsager, da vi ikke er udstyret med telepatiske evner og derfor ikke ved, når vores ordrer endelig er blevet klar. Og det vil heller ikke være hensigtsmæssigt, hvis vi med få minutters mellemrum skal drøne ind og ud ad døren til restauranten og høre om ordren nu er klar. Altså står vi - meget mod vores vilje og venter og venter mens taxameteret tikker - inde i restauranten.

Jeg og mine kollegaer vil være glade for fremover at kunne få lov at udføre vort arbejde uden at skulle chikaneres for det, tak. Corona, frostvejr og overbebyrdede madsteder er ikke vores påfund.

Til hver af jer, der stadig ikke kan forstå det, når jeg nu har forsøgt at forklare det efter denne for min kollega og mig ikke selvvalgte, men ganske sure oplevelse, vil jeg afslutte med et kendt filmcitat: "F**k You, a**hole!"