Debat: En katastrofal træfældning på Lundtoftegårdsvej

Debat Det Grønne Område - 07. maj 2020 kl. 15:00 Af Bente Kjøller, fmd., Bygningskulturforeningen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Åbent brev til borgmesteren, Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget:

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk er blevet bekendt med, at kommunen har planer om at fælde ca 50 egetræer langs Lundtoftegårdsvej, ca 50 år gamle træer, der indgår i beplantningsbæltet omkring DTU.

Bygningskultur Foreningen finder det katastrofalt , hvis fældningen gennemføres til fordel for en vejudvidelse. Vejudvidelsen må kunne gennemføres på en anden måde, så træerne skånes.

Beplantningsbæltet rundt om DTU var ment som en ramme, der skal fremstå som en skov, der indrammer en hel unik arkitektur og landskabsplan.

Dette er da også blevet anført i lokalplan 228 for DTU fra 2011:

"Beplantningsbæltet rundt om DTU ... skal fremsta som skov ".

Egetræerne, der nu påtænkes fældet, er nødvendige for at kunne opfatte området som et skovbryn og beplantningsbæltet som skov.

En fældning vil være i den grad et angreb på denne unikke landskabsplan og i den grad i modstrid med kommunens ønsker om at fremstå som en grøn kommune og medføre en ødelæggelse af et helt særligt kulturmiljø.

Efter at kommunen er ved at fjerne al den grønne bevoksning i tracéet langs motorvejen, er det ekstra vigtigt, at de fine grønne områder, der fortsat er i området, bevares.

Foreningen skal meget henstille, at egetræerne ikke fældes.