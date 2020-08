Send til din ven. X Artiklen: Debat: En kæmperegning venter borgerne på de private fællesveje Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: En kæmperegning venter borgerne på de private fællesveje

Debat Det Grønne Område - 14. august 2020 kl. 17:00 Af Birgitte Hannibal, Ingvar Hjorts Vej 23, Virum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lyder en regning på 3,6 millioner kroner for en ny vejbelægning fristende? Eller på hundredtusindvis af kroner, fordi du bor udenfor en brønd? Det ser lige nu ud til at blive virkelighed for de borgere, der bor på de private fællesveje i Lyngby-Taarbæk.

Lyngby-Taarbæk har i foråret yderst nødtørftigt "istandsat" vejene i Furesøkvarteret inden overdragelsen til grundejerne. Grundejere, der ironisk nok i årevis har betalt for meget for den nu ophørte vedligeholdelsesaftale med kommunen. Takken har været dårligt vedligeholdte veje og brønde, som nu overdrages til vejenes beboere.

Der har været skriverier om den dårlige reparation af vejene. Jeg kan kun bekræfte kritikken. Nogle steder har asfaltudlæggeren ramt og andre steder ikke. Tilsyneladende helt uafhængig af slitagen. Et læs af småsten er strøet ud over det hele, så de vælter ned i vejristene og videre ned i brøndene.

Brøndene er endnu en ubehagelig overraskelse i denne sag. Ud for flere huse på hver vej ligger en rist og nedenunder en brønd. Brønden og den tilhørende stikledning hæfter du nu for, hvis du er så uheldig at bo ud for en. Falder den sammen, ja så sendes regningen for genopbygningen til dig. Og det bliver rigtig, rigtig dyrt.

Det eneste anstændige vil være at overdrage veje og brønde i ordentlig stand. Som det er nu, overtager grundejerne ansvaret for brønde, som kommunen ikke engang kender standen af. Og vejene, ja deres stand taler for sig selv. Det er ikke godt nok.

Jeg kan derfor kun opfordre borgere, der vil gøre, hvad de kan for at undgå store, uforskyldte regninger at klage til kommunen. Eller skrive til politikerne og minde dem om, at der er kommunalvalg næste år, og at vi ikke kan støtte politikere, der giver hul i at sende sådan en kæmperegning direkte videre til borgerne.