Debat: Elever demotiveres i gymnasiet

Har lavet fremlæggelser i bl.a biotek og fået meget ros. Til min store overraskelse har mit barnebarn fået 7 i næsten alle fag, undtagen historie og matematik (to 10-taller). Det kom som en spand kold vand i hovedet, at dette resulterede i 7-taller i samtlige fag. Lærerne havde på forhånd advaret om, at man nok ville få 4 eller 7 på første standpunkt.

Det er mig uforståeligt, at nogle elever skal demotiveres som en start på gymnasieforløbet. Det ville være langt bedre, at lærerne ikke gav nogen karakterer, før de har et ordentligt grundlag at bedømme dem på.