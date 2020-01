Debat: Ejeren af Sorgenfri Torv har gennemført en planlagt misligholdelse

Formanden for Landsforeningen for Bygnings- og landskabskultur har foreslået, at kommuner skal tvinges til at udpege bevaringsværdige bygninger og miljøer, en opgave kommunerne blev pålagt ved kommunalreformen i 2007.

Hele forløbet omkring Sorgenfri Torv illustrerer på overbevisende vis lovkravets relevans.

Alle kender de tre højhuse langs S-banen mellem Sorgenfri og Virum Station.

Opførelsesperioden 1956-59 omfattede tillige et tilhørende butikscenter, Sorgenfri Torv, der udgør et markant kulturmiljø, en bevaringsværdig forstadskulturarv.

Butikscentrets historie og originalitet er veldokumenteret, senest i bogen ”Sorgenfrivang – et kulturmiljø”, 2019 Greens Forlag, skrevet af lokale ildsjæle. Desværre blev torvet købt af et kommanditselskab i 1998 og er siden søgt nedrevet og udviklet af investoren med økonomisk gevinst for øje. I alle årene har borgerne protesteret mod planerne, mens ejeren har gennemført en planlagt misligholdelse. Det er gjort så effektivt, at mange i dag umiddelbart ser nedrivning som det rigtige.

Siden 2011 har Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk fremsendt fire indsigelser mod redrivning. I 2017 udtaler Det kongelige akademi for de skønne kunster, Akademiraadet i en skrivelse til kommunen, at

”Akademiraadet ser det oprindelige og eksisterende butikstorv som en væsentlig og umistelig del af Sorgenfris identitet og egenart.

Med andre ord, vi ser det som vanskeligt at erstatte, og som arkitektonisk værk bør det bevares med så få korrektioner som muligt. I et ideelt perspektiv kan sådanne bestræbelser indgå i et fremtidigt arbejde om at skaber en helhedsplan for Sorgenfri.”

I 2019 har Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur v/ udvalget for Nyere Tids Arkitektur tillagt helheden Sorgenfri Butikstorv og højhusbyggelsen høj bevaringsværdi. Senest har Arkitekten skrevet om den forestående nedrivning

Byplanudvalget har i december 2019 indstillet, at torvet nedrives og erstattes af boligbyggeri, hvilket vil blive grundlaget for en helhedsplan for Sorgenfri bymidte.

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk har på årlige møder med kommunens byplanudvalg efterspurgt en registrering af kulturmiljøer og samtidig tilbudt at medvirke. Hidtil forgæves.

Landsforeningens formand foreslår også oprettelse af regionale bygningskulturelle råd med myndighed til at gribe ind i forhold til kommunernes administration af den foreslåede lov, hvilket må bydes velkomment.

Et sådant fagligt kompetent råd må formodes at have hørt på de fagligt tunge udtalelser fra Akademiraadet mfl.