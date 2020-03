Debat: Dyrere familiegravsteder

Lyngby-Taarbæks kommunalbestyrelse har for året 2020 vedtaget en dramatisk prisforhøjelse på renholdelse af kommunens eksisterende familiegravsteder. Hele 43% blev prisen sat op med i vores tilfælde!

Er der mon nogen, der har glemt at gennemtænke de mulige konsekvenser på sigt?

Vil der mon i fremtiden overhovedet blive behov for kirkegårde i vores kommune med denne prispolitik? Eller er dette bare en bevidst, smart maskeret skatteforhøjelse for at frigøre nye kommunale arealer til fremtidige bebyggelser?