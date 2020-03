Debat: Det gode råd er at bedømme det selv

Dog med nogle undtagelser. Se, det er jo smag og behag, og, hvordan man er nået dertil, er jo ikke godt at vide. Smag kan som bekendt ikke diskuteres, "nogen er glad for konen, andre synes bedst om svigermoderen", som en gammel talemåde siger.

Men et godt råd kunne være: Døm selv! Se bort fra den kommunes egen vurdering, som i årevis har undladt vedligeholdelse og sparet på reparationer. Tag en tur ud i vores egen lille verden, f.eks. på cykel eller til fods, men pas på de knækkede fliser og var dig for at komme til skade, når du forcerer hullerne i asfalten.

Et aktuelt eksempel: På det ellers eksemplariske Virumgård, hvor der er grønne stier og menneskevenlig bebyggelse, påhviler det kommunen at vedligeholde de to hovedstier, mens ejendomsselskaberne står for resten. Hovedstierne er stærkt benyttet som gennemfærdselsårer, men især den øst-vest gående er i elendig forfatning. Vores grønne kommune burde jo i den grad understøtte og hjælpe f.eks. gå - og cykeltrafik, men den omtalte sti har næppe haft besøg af en asfaltmaskine siden anlæggelsen for mere end 30 år siden.