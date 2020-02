Debat: Det er ikke kommunens ansvar - men FOF's

Jeg er ærgerlig over at høre, at dit hold i vandaerobic er blevet lukket ned. Jeg ved, at I er flere, der har været glade for undervisningen.

De hold, du henviser til i dit læserbrev, er hold, som kommunen for to år siden overdrog fuldt til FOF København, efter at de i mange år havde kørt i kommunalt regi.

Vi kan som kommunalpolitikere ikke beslutte, hvilke tilbud lokale foreninger har for ældre i kommunen, og vi er i Kultur- og Fritidsudvalget absolut ikke ude på at chikanere ældre i Lyngby-Taarbæk. Tværtimod har vi fokus på at støtte ældre i en sund og aktiv hverdag.

Derfor er det også ekstra trist, når hold eller foreninger, som flere ældre nyder godt af, lukker.

I forbindelse med overdragelsen af holdene i vandaerobic til FOF, blev der indgået nye ansættelsesforhold mellem FOF og nogle af de daværende undervisere.

Vi har som kommune derfor ikke længere part i det ansættelsesforhold, der måtte være mellem FOF og den enkelte underviser, og vi har ikke indflydelse på, hvorfor og under hvilke omstændigheder, en underviser stopper eller hvorfor FOF lukker et hold.

Jeg vil derfor opfordre til, at jer der er blevet berørt af holdlukninger, kontakter FOF direkte med henblik på at afklare, hvilke muligheder, der ellers måtte være på andre hold eller om der alternativt er mulighed for eventuelt at genopstarte hold i vandaerobic på et senere tidspunkt.

Det er korrekt, at der for nylig blev iværksat en ny vagtplan i Lyngby Svømmehal. Dette som følge af en politisk beslutning om at udvide åbningstiderne i Lyngby Svømmehal, så flere borgere – unge som ældre - har mulighed for at benytte svømmehallen.

Denne beslutning berører ikke FOF’s hold. FOF har fortsat plads i svømmehallen til de hold, FOF ønsker.