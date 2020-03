Richard Sandbæk

Debat: Det er Sandbæk, der vildleder omkring udligningen

Debat Det Grønne Område - 16. marts 2020 kl. 15:00 Af Henrik Olsen, Nørgaardsvej 34 E, Kgs. Lyngby

I regeringens forslag til en ændring af udligningsreformen fremgår det at kommunen skal betale 28 mio. kr. mere i udligning. I sin iver efter at stille regeringen i et dårligt lys medregner Richard Sandbæk (RS) 34 mio., som er "arvet" fra den nuværende ordning og som under alle omstændigheder ville forfalde fra 2023 - jeg tænker, at det er RS, der vildleder.

Skal de 28 mio. skattefinansieres, svarer det til, at skatten skal hæves med 0,17% men da bundskatten samtidig sænkes med 0,15%, må man sige, at den isolerede effekt er marginal.

Claus Hjorth konstaterede tørt i Debatten på DR2, at Konservatives strategi i denne sag er at holde sig på sidelinjen og så kritisere en hvilket som helst aftale, der så måtte komme. Jeg er enig, og mener på ingen måde, at det er sådan, at man skal kæmpe for og forsvare kommunen.

På trods af regeringens hæslige håndtering af sagen, ser det hedigvis ud til, at andre partier er deres ansvar bevidst og deltager i forhandlinger med dem. Jeg hilser V's 3 krav (håndtering af den førnævnte 34 mio,, regulering af "udløndingeparametren, og 1 mia. ekstra til kommunerne) velkommen og glæder mig over, at de alle vil gavne vores kommune, og tænker, at det ovenfor stillede skatteregnskab helt sikkert bliver positivt for borgerne.

Som RS skriver, er der mange borgmestre rundt om i landet uanset partifarve, der er utilfredse, og der er vel ingen tvivl om, at det kommunale system generelt er under stort pres. Det har den nye regering selvfølgelig indset, og der er tilført nye penge til kommunerne med finanslov, kommuneaftale og minimumsnormeringer, for kommunens vedkommende ligger det vel omkring 50 mio. Den "kommunale topskat" forslås hævet til 95%, under alle omstændigheder meget højt. Derfor er det glædeligt set, at fremsynede politikere har sikret kommunen en stigning i selsskabsskatter, der kun udlignes med 50%. Med Novozymes og Novofondsens etablering i byen er der faldet en stor appelsin i vores turban. Fx.50 mio. mere i selskabsskatter udløser 25 mio mere i udligning, men også 25 mio. mere i kommunekassen - det tager jeg gerne!

At RS vil ofre flere penge på velfærd, er en overraskende og glædelig nyhed, og jeg håber da også, at kommunalbestyrelsen prioriterer den vej.