Debat: Derfor skal vi have en borgerrådgiver

Debat Det Grønne Område - 22. januar 2021 kl. 13:00 Af Kurt Bengtsen, socialrådgiver, Skodsorg Strandvej 211, Skodsborg Kontakt redaktionen

Hvorfor skal vi have en "kommunal uvildig ombudsmand" altså en borgerrådgiver i Lyngby-Taarbæk Kommune?

Det skal vi, fordi:

o Sagsbehandlingen i de enkelte forvaltninger er blevet meget specialiseret. Hjælpeforanstaltninger. Økonomi, beskyttet beskæftigelse osv. Konsekvensen for den enkelte borger er flere sagsbehandlere, der arbejder ud fra forskellige love. Der indgår sjældent et formaliseret samarbejde, dem imellem. Dertil kommer samarbejdet med de eksterne samarbejdspartnere, såsom daginstitutioner, skole og børnepsykiatrisk afdelinger. Det er de parter, der ofte står for udredningen i de komplicerede sager eks. anbringelsessager.

o I kriterierne for at få bevilget støtte og hjælp indgår nu også, at kommunens økonomi indgår i afgørelsen. Der er dermed stor risiko for at en afgørelse træffes ud fra økonomiske kriterier og ikke ud fra det reelle støttebehov.

Konsekvenser er, at borgerens retssikkerhed i høj grad er truet.

o Når man er forældre/pårørende til en udviklingshandicappet, myndig borger, opstår der nemt problemstillinger af juridisk karakter på grund af persondata loven (tavshedspligten). Det er vigtigt at have en uvildig borgerrådgiver at drøfte diverse problemstillinger med.

o Ældre, handicappede og udsatte familier har sjældent overskud til at sætte sig ind i indviklede og uigennemskuelige lovparagraffer.

o De meget høje omgørelsesprocenter på voksen - og børnehandicapområdet - grundet mangelfuld og forkerte afgørelser -kan minimeres. Antallet af ankesager kan på den måde nedbringes.

o Tilliden og samarbejdet borger/kommune kan styrkes via en borgerrådgivers medvirken.

o Lyngby Taarbæk Kommune har i perioden 2012 til 2016 haft en borgerrådgiver med positive erfaringer. Ordningen blev sparet væk. Nu er der oven i købet mulighed for at søge om medfinansiering til ordningen.

