Debat: Der vil ske en ulykke ved jernbaneoverskæringen

3. Jeg har en fornemmelse af, at perioden fra sænkning af bommene til passage af toget mod Nærum også er ganske kort. Den er måske stadig afpasset efter at overskæringen er "længere nede af strækningen".

Torsdag I sidste uge skulle jeg passere og fik selvfølgelig tilrettelagt kursen mod lagerhallerne med en vinkel til jernbanesporene og netop som jeg befinder mig under den første bom begynder bommene at bevæge sig ned - hurtigt.

Ved opbremsningen standser bilen midt på sporene og efterlader mig med valget mellem at fortsætte kursen og ødelægge bil og bom, at bruge tid på at manøvrere uden om bommen eller bakke væk fra banelegemet. Jeg valgte det sidste. Tanken om at der holdt en bil bag eller at bilen sætter ud, fordi der handles hurtigt, er ganske ubehagelig.