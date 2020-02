Debat: Der spares 500.000 på børnene

Det er med stor undren og beklagelse, at jeg i referatet af seneste børne- og ungdomsudvalgsmøde kan læse, at man har besluttet at spare 500.000 kroner årligt på omlægning af ressourcegruppe.

I konsekvenser for service niveauet står der: "Med opnormeringen af det specialpædagogiske team forventes det, at CUP fortsat vil kunne understøtte denne børnegruppe. Fremover vil det ske i det almene dagtilbud, som barnet er indskrevet i og i samarbejde med institutionernes ledelse, medarbejdere og forældre. Samtidig er den fremtidige understøttelse mere i overensstemmelse med de politiske visioner for området. I forbindelse med en vedtagelse af dette forslag vil LTK's normering midlertidig blive forværret (flere børn pr. voksen) i de officielle normeringsopgørelser fra Danmarks Statistik".

Med den debat, der igennem hele 2019 har været omkring vilkårene for børn og personale i dagtilbuddene, så er det mig totalt uforståeligt, at man foreslår at spare yderligere på området!

De 500.000 kroner skulle da hellere omstilles på en sådan måde, at de tilføres dagtilbuddenes normeringer, så de reelt kan løfte at sikre den forebyggende indsats samt alle børns trivsel, udvikling og læring.

Når man begynder at spare på det specialiserede område, som det foreslås her, så bliver jeg oprigtigt bekymret for, hvordan vi reelt hjælper de børn, der er udfordrede.

Jeg savner, at Lyngby-Taarbæk Kommune snart kommer med nogle effektiviserings- og spareforslag, der reelt giver mening og bringer noget bedre til børn, forældre og personale - for eksempel omlægning af dagplejen, så den hører under nogle udvalgte dagtilbud i hvert distrikt og bruger dagtilbuddene, som legestuer, ligesom man gør i flere andre kommuner.