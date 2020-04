Foto: Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Der er langt fra Christianborg til Lyngby-Taarbæk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Der er langt fra Christianborg til Lyngby-Taarbæk

Debat Det Grønne Område - 13. april 2020 kl. 15:00 Af Helle Binzer, Spidskandidat (V) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Året efter at ca. 80.000 forældre, børn og bedsteforældre gik på gaden for at demonstrere for minimumsnormeringen, melder regeringen ud at dagtilbuddene atter åbner, men at det er vigtigt at det pædagogiske personale rengøre legetøj og opdeler børnene i mindre grupper og opholder sig udendørs i bedste omfang.

Det sidste år har forældre berettet om virkelighedens hverdag ude i dagtilbuddene også i Lyngby Taarbæk. Det efterlader mig med et kæmpe spørgsmålstegn - for hvem er det regeringen mener skal løfte denne opgave? Er det pædagogen og medhjælperen som står alene med 20 børnehavebørn eller 12 vuggestuebørn? I så fald vidner det for mig om, at politikerne inde i Regeringen ikke har hørt efter når forældre har ytre deres bekymringer om, at der ikke er hænder nok til at drage den omsorg og nærvær som man har brug for når man er 0-6 år. Jeg tror desværre mange forældre er bekymret for smittefare men også manglende omsorg og nærvær når de igen skal aflevere deres børn i dagtilbud.

Maj børn står lige om lidt og skal sige farvel til deres børnehave og hej til en ny verden - skolen. Her har de brug for en hjælpende hånd til at få en god start, men også her mangler der ressourcer.

En tid som denne viser i al tydelighed et område som ikke har fået meget prioritering men som nu i al sin enkelthed viser det helt fundamentale ved vores samfundsmodel - at værdige børneforhold i dagtilbud er et grundprincip for, at mor og far kan gå på arbejde med ro i sindet. Derfor skal de få ressourcer som ikke er sparet væk ikke vaske legetøj og gøre rent mens børnene går og leder efter voksne. Om forældre har ro i maven til at aflevere deres børn på den anden side af påsken, vil tiden vise og jeg har dyb respekt for den opgave kommunen og forvaltningen står overfor i denne tid, for det er ikke en nem opgave Regeringen pålægger kommunerne.