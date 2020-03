Debat: Den redigerende magt

Så jeg tillader mig stilfærdigt at konkludere, at udsagn fra Nina Thorup Dalgaard og kollegaens kronik i Weekendavisen så som: "Kvaliteten af interaktionen mellem voksen og barn er den måske mest betydningsfulde enkeltfaktor for børns udvikling i dagtilbud," ikke rigtigt passer ind i vores diskussion om minimumsnormeringer her i Lyngby-Taarbæk - for hvis forskerne aldrig har undersøgt, hvad virkeligt ringe normeringer gør ved børn, hvad skal vi så bruge sådan en artikel til? Andet end at så tvivl om en reel diskussion om normeringer her i området...