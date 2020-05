Debat: Byggeri - ikke for enhver pris

Det var rigtig rart og velkomment at læse Peter Weiles debatindlæg Kommunen bør ikke udbygge for enhver pris. Jeg er fuldstændig enig og det tror jeg, der er mange borgere i kommunen der er - især de, der er flyttet hertil for en del år siden, fordi Lyngby-Taarbæk dengang var et attraktivt område at bo i, både bebyggelsesmæssigt og naturmæssigt.