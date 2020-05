Foto: Lars Schmidt

Debat: Busbesparelserne mangler ordentlige begrundelser

Debat Det Grønne Område - 28. maj 2020 kl. 15:00 Af Sigurd Agersnap (SF), fmd. Teknik- og Miljøudvalget Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Region Hovedstaden har besluttet at spare 15 millioner kroner på den kollektive trafik.

Det er generelt en dårlig idé at spare på den kollektive trafik. Trængslen vil stige, bilkøerne vil blive længere, og den kollektive transport vil blive dyrere.

Besparelserne giver måske penge i kassen her og nu, men på bare lidt længere sigt vil det betyde flere udgifter til vejudvidelser, mere spildtid i bilkøer og et større tilskudsbehov til den kollektive transport. Derfor burde man ikke spare på den kollektive transport i Region Hovedstaden.

Jeg har dog respekt for, at regionen ikke selv bestemmer over deres budget. De har simpelthen ikke mulighed for at opkræve skatter, og derfor er de henvist til at acceptere at skulle finde de besparelser, som det afsatte budget tilsiger.

Det, jeg har svært ved at acceptere, er, når kommunale særinteresser vægter højere end sagligheden i beslutningerne.

Det har jeg kritiseret, når jeg er blevet spurgt til besparelserne her i avisen.

For de besluttede besparelser på busdriften i Ring 4 ligner et uskønt eksempel på særlige kommunale hensyn.

Når man har valgt at gå imod eksperternes anbefalinger og frede linjen til Rudersdal Kommune for at spare på busserne, der hvor flere bruger dem i Ring 4, så er det mildest talt overraskende.

Christoffer Buster Reinhardt sidder i kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune og sidder som Konservativ gruppeformand i trafikudvalget i Region Hovedstaden. Han har altså en helt central rolle i processen, og her i avisen praler han med have kæmpet for og lykkedes med at frede buslinjen til Rudersdal Kommune.

Det er isoleret set fint, men ufornuftigt, når det går ud over busdriften i Ring 4.

Det spørgsmål, man må stille sig selv, er, om det er kommunalpolitikeren i Rudersdal Christoffer Buster Reinhardt eller regionsrådsmedlemmet Christoffer Buster Reinhardt, som har siddet og forhandlet busbesparelser?

Man kan forstå, at kommunalpolitikeren kan ønske at sløjfe alle besparelser, som rammer Rudersdal Kommune, men som regionsrådsmedlem må man forvente, at man tager hensyn til helheden. At man lader sagligheden og ekspert-inputtene råde.

Man kan jo med rette spørge Christoffer Buster Reinhardt om, hvem som repræsenterer de borgere, som har stemt på Konservative til Regionsrådsvalget i Lyngby-Taarbæk?

Hvis den konservative gruppeformand i Regionen her i avisen vedkender sig at kæmpe for den kommune, han også sidder i kommunalbestyrelsen for, hvem kæmper så for borgerne i alle de kommuner, som ikke er repræsenteret direkte i Regionsrådet?

Ikke Konservative, lader det til, er svaret.

Måske skal man lade tvivlen komme de Konservative til gode.

Christoffer Buster Reinhardt skriver nemlig fejlagtigt her i avisen, at Movia havde lagt op til at sløjfe 40E i to ud af 3 scenarier. Det forholder sig lige omvendt, og hvis det er den misforståelse fra den konservative gruppeformand, som har resulteret i det konservative ønske om at spare på Ring 4, vil jeg foreslå, at sagen går om.

Movia som er eksperterne, når det kommer til busdriften i hovedstadsområdet, har i to ud af tre modeller lagt op til, at man friholder busdriften i Ring 4. Derfor mener jeg, at Regionsrådet og Christoffer Buster Reinhardt bør lytte til eksperterne, og lade kommunerne have den indflydelse, som deres argumenter tilsiger. Ikke som antallet af regionsrådsmedlemmer med dobbeltmandater kunne give dem.