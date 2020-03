Send til din ven. X Artiklen: Debat: Børneområdet løftes af SF - ikke Venstre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Børneområdet løftes af SF - ikke Venstre

Debat Det Grønne Område - 19. marts 2020 kl. 10:30 Af Joachim Schiødt, folketingskandidat (SF), Lyngby-Taarbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helle Binzer (V) havde et indlæg i avisen den 6. marts, hvor hun angriber de planlagte forringelser på børneområdet i kommunen. Hun har det sidste års tid kæmpet en utrættelig kamp for kommunens mindste, og deres forhold i børnehaverne og vuggestuerne, som hun fortjener en stor tak for! Den kamp har sammen med blandt andet SF's insisteren i forhandlingslokalet ført til, at der nu sættes penge af til minimumsnormeringer i hele landet. Binzer fortsætter kampen i sidste uges debatspalter, men der er én markant forskel - hun udtaler sig ikke længere kun som bekymret mor, men nu som spidskandidat for Venstre til næste kommunalvalg. Det er noget overraskende, for Venstre har aldrig været med i kampen for flere penge til børneområdet - nærmere tværtimod.

Hun skriver blandt andet "Når alt kommer til alt, mener jeg og Venstre, at det er tid til, at vi investerer i vores børn." Det må vi forstå som Venstre i Lyngby-Taarbæk, for medmindre Binzer sidder med hemmelige oplysninger fra Ellemanns inderkreds, så er der intet, der tyder på, at Venstre på nationalt niveau har tænkt sig at forbedre vilkårene for de mindste børn i Danmark.

I min optik ville den bedste hjælp, man kunne give vores børnehave- og vuggestuebørn være enten at indføre lovpligtige minimumsnormeringer, der sikrer et loft for hvor mange voksne, der skal være per barn i daginstitutionerne og samtidig sikrer, at pengene til det følger med. Præcis som SF og regeringen har gjort. Hvis det er for meget at kræve, kunne man starte med om ikke andet at sende en ordentlig pose penge afsted til kommunerne øremærket børn, men ingen af delene har vi hørt Venstre advokere for. De stemte tilmed imod, da SF på Christiansborg første gang foreslog minimumsnormeringer, de sidder ikke med i den historiske aftale indgået mellem regeringen og dens støttepartier om netop minimumsnormeringer, og Venstres stort anlagte "velfærdsløfte" fra valgkampen lagde kun op til at dække de "demografiske træk", så situationen i institutionerne ikke blev yderligere forværret, men lagde altså ikke op til at forbedre forholdene for de mindste ude i vores børnehaver og vuggestuer.

Venstre har altså gang på gang i de forløbne politiske sæsoner nedprioriteret børneområdet til fordel for afgiftslettelser og skatterabatter til de rigeste. Derfor må min opfordring til Helle Binzer være, at hvis hun virkelig vil rykke noget for børnene, så må hun få overbevist sit eget parti om fornuften af hendes argumenter.

Når jeg en dag er så heldig at skulle have børn, så er jeg ret overbevist om, at de børn kommer til at have bedre normeringer og mere ro på i daginstitutionerne, end det er tilfældet i dag. Jeg er til gengæld mindst lige så overbevist om, at vi ikke kommer til at kunne takke Venstre for den forbedring. Det håb, der spirer op i disse tider på børneområdet, kan vi takke forældrebevægelsen, regeringen, SF og de øvrige støttepartier for. De har kæmpet utrætteligt for, at der skulle være tid til hvert enkelt barn ude i daginstitutionerne, mens Venstre og deres borgerlige venner har haft travlt med at modarbejde dem med skræmmebilleder om øget bureaukrati og en total tilintetgørelse af det kommunale selvstyre.

Så selv om Venstre har fået en børne-ildsjæl ved roret i Lyngby-Taarbæk ændrer det ikke på, at det er et parti, der næsten hver eneste gang, de har fået chancen, har prioriteret skatterabatter over vores børns velfærd. Reel forandring på børneområdet er på vej, men det bliver takket være socialt indignerede ildsjæle på venstrefløjen, der tør investere massivt i fællesskabet.