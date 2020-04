Foto: AdobeStock Foto: soupstock - stock.adobe.com

Debat: Børn fra misbrugsfamilier bliver overset

Det Grønne Område - 08. april 2020

Gitte Lund Thygesen, børne- og ungebehandler, Anja Koblauch, udviklings- og projektchef, Novavi Ung Revers, Jægersborgvej 66A, Kgs. Lyngby

Debat: Angst, misbrug, depression og selvskadende adfærd er nogle af de udfordringer, der følger med en opvækst i et hjem med stof- og alkoholmisbrug. I hver skoleklasse i Lyngby-Taarbæk Kommune sidder der 1-2 børn, som er vokset op i en familie med misbrug. Dem skal vi hjælpe.

I Danmark er der mindst 122.000 børn og unge, der hver dag mærker konsekvenserne af forældrenes misbrug. Forskningen viser eksempelvis, at 1 ud af 3 børn og unge fra misbrugsfamilier selv udvikler et misbrug. Sammenlignet med andre børn og unge har de ca. dobbelt så stor risiko for selvskadende adfærd og selvmordsforsøg.

At vokse op i en familie med misbrug giver ar på sjælen, som vi hverken menneskeligt eller økonomisk kan se bort fra - og desværre er der mange børn og unge der aldrig bliver opdaget. Børn og unge er omsorgsfulde, kærlige og føler et ansvar for familien. Derfor fortæller de sjældent om deres forældres forbrug af rusmidler og de skjuler ofte den situation, de står i. Vi må og skal aldrig lukke øjnene, hvis Pernille fra 8.b viser de mindste tegn på, at noget ikke er, som det skal være derhjemme.

Vi skal så tidligt som muligt tage børn og unges negative situation alvorligt og reagere på den. Vi kan ikke ændre på, at børnene allerede har lidt overlast, men vi kan lave en helhedsorienteret indsats. Det kan give det enkelte barn handlemuligheder her og nu, og på længere sigt mindske risikoen for udvikling af eget misbrug, depression mv. En forebyggende indsats vil samtidigt modvirke høje kommunale udgifter.

Novavi Ung Revers Lyngby tilbyder gratis hjælp til børn og unge under 25 år, der er vokset op i familier med misbrug. I perioden fra 2016-2019 har 97 børn og unge fået hjælp af Novavi Ung Revers Lyngby. På landsplan har 750 børn og unge fået hjælp af Novavi Ung Revers og 93% af dem vurderer, at behandlingen har haft en positiv betydning for deres liv. Vi skylder Pernille fra 8.b. og andre børn og unge, der vokser op i familier med stof- og alkoholproblemer, at være særligt opmærksomme på tegn og konsekvenser. Vi har alle et ansvar for at sikre, at børn og unge får den hjælp og rådgivning, de har brug for.