Debat: Benspænd for fællesskabet

I efteråret fik Lyngby Taarbæk kommune en klar besked: Kommunen må ikke fortsætte den nuværende ordning - og nu ophører den. I SF ser vi det som endnu et eksempel på benspænd for de fælles løsninger til fordel for individualiserede løsninger. Besværet overlades til borgerne, der tilmed må leve med usikkerheden over at skulle betale for uventet vedligehold.

I SF arbejder vi for at få løst op for ministeriets rigide fortolkninger. Men indtil da satser vi på at få etableret en lokal ordning baseret på at 2/3 af en vejs beboere kan bede kommunen udføre arbejdet. Det er stadigt ikke muligt at få den gamle ordning med et fast forudsigeligt abonnement, men SF arbejder for at det bliver muligt at afdrage over 10 år, så betalingen glattes ud. Samtidigt arbejder vi for at flere veje overtages af kommunen - specielt der hvor belastningen af vejen ikke skyldes beboernes egen trafik.