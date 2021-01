Send til din ven. X Artiklen: Debat: Begrænsningen til Eremitageslottet er en meget alvorlig sag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Begrænsningen til Eremitageslottet er en meget alvorlig sag

Debat Det Grønne Område - 29. januar 2021 kl. 11:45 Af Birthe og Georg Christensen, Dyrehavegårdsvej 17, Kgs.Lyngby Kontakt redaktionen

Begrænsning af parkering ved Eremitageslottet.

Af et indlæg i Det Grønne Område 12. januar fremgår, at Naturstyrelsen fra 1. februar vil begrænse kørslen til slottet om onsdagen til kun at omfatte biler med blåt handicapskilt.

At begrænse andre - især ældre - for at kunne komme til slottet i egen bil er en meget alvorlig sag i disse coronatider, hvor mange søger ud i naturen. Vi forventer, som det fremgår af den tidligere omtale i "Det grønne område", at LTKs kommunalbestyrelse lægger pres på Naturstyrelsen for at få omgjort den meget uheldige beslutning.

Vi har forståelse for, at Naturstyrelsen vil beskytte området, men så stort er presset på naturen heller ikke ved at tillade adgang alene om onsdagen. Iøvrigt er naturen vel også til for borgernes skyld.

