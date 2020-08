Mads Raaschou

Debat: Afskaf særskat på virksomheders bygninger

Debat Det Grønne Område - 16. august 2020 kl. 15:00 Af Mads Raaschou, formand, Dansk Byggeri Hovedstaden Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

debat Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk har alle valgt at udskyde betalingen af 2. rate af dækningsafgiften, som er en skat på virksomhedernes bygninger.

Det er rigtig positivt, at hovedstadskommunerne over en bred kam har vist, at de gerne vil give de lokale virksomheder en hjælpende hånd og sikre, at deres penge kan blive i virksomhederne i længere tid.

Men jeg håber, at alle kommunerne i hovedstadsområdet vil undersøge muligheden for helt at afskaffe dækningsafgiften fremover. I hovedstadsområdet opkræver de 17 kommuner i år omkring 1,6 milliarder kroner i dækningsafgift hos det lokale erhvervsliv. Det er rigtig mange penge, særligt set i lyset af, at mange kommuner i resten af landet slet ikke opkræver afgiften. I for eksempel Jylland er virksomhederne kun i ganske få kommuner belastet af denne ekstra afgift. Derfor er dækningsafgiften også med til at forvride konkurrencen.

Hvis kommunerne ikke ser sig i stand til at afskaffe dækningsafgiften, bør de i det mindste forpligte sig på, at afgiften ikke stiger. Det betyder i praksis, at kommunerne bør indføre et stop for stigning i afgiftssatsen og samtidig låse de faktiske beløb fast, sådan at en stigning i ejendomsvurderingen kompenseres ved, at satsen så sættes ned. Virksomhederne har ikke brug for stigende afgifter i den kommende tid.