Debat: Åbent brev fra ejeren af Sorgenfri Torv

Debat Det Grønne Område - 29. april 2020 kl. 15:40 Af Lars Mathiesen, bestyrelsesformand for Sorgenfri Torv Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kære Sorgenfri-borgere og politikere på Lyngby Rådhus.

Vi er kede af den seneste tids udvikling i arbejdet med en ny helhedsplan for Sorgenfri Torv.

Vi ønsker, på linje med de fleste som holder af Sorgenfri, et smukt og dynamisk torv med et tidssvarende og varieret butiksmiljø.

Vi ønsker at udvikle og forny Sorgenfri Torv med en gennemtænkt løsning, som skaber værdi for borgere, erhvervsdrivende og alle andre interessenter. Med hensyn til Nordtorvet har vi de samme

målsætninger som Byplanudvalget, nemlig at bevare torvedannelsen, undgå et massivt byggeri og friholde bebyggelse ud mod Grønnevej.

Desværre umuliggør forslaget, som behandles i Kommunalbestyrelsen torsdag den 30. april 2020, en gennemførelse af den tiltrængte udvikling af Sorgenfri Torv.

Forslaget er især problemfyldt på to punkter:

1. Irma kan ikke acceptere det fremlagte løsningsforslag.

Irmas direktør, Søren Steffensen, har flere gange og senest i torsdags sagt, at Irma kun kan få økonomi i en butik i Sorgenfri på Sydtorvet med en placering med hovedindgang ved siden af Netto på parkeringspladsen. Som forslaget foreligger nu, får Irma en placering i niveau med Hummeltoftevej med sekundær indgang via trapper og elevator fra parkeringspladsen.

Forslaget vil i praksis føre til en urentabel Irma-butik, da en sådan placering erfaringsmæssig reducerer omsætningen med 25-30%. Til tabet skal lægges en højere husleje og betydelige omkostninger til indretning af et nyt lejemål. Ændres forslaget ikke, har Søren Steffensen flere gange nævnt på Lyngby Rådhus, at Irmas nuværende butik på Nordtorvet har udsigt til at blive lukket indenfor få år, og at ressourcerne i stedet for vil blive brugt på at udvikle andre Irma-butikker i hovedstadsområdet.

2. Forslagets økonomi hænger ikke sammen med en bebyggelsesprocent på 65%.

En bebyggelsesprocent på 65% er bemærkelsesværdigt lavere end de omkringliggende bebyggelser i Sorgenfri. Det er også langt under de 114/116%, som lå til grund for drøftelserne i den nedsatte arbejdsgruppe i efteråret og anbefalet af et enigt Byplanudvalg den 4. december 2019. Det betyder, at vi som ejere ikke kan få økonomien til at hænge sammen i et nyt byggeri, som bl.a. inkluderer en tidssvarende miljørigtig byggekvalitet, en anstændig arkitektur, en dyr parkeringskælder samt ny infrastruktur.

Vi ønsker inderligt og oprigtigt at imødekomme Kommunalbestyrelsens gode visioner for Sorgenfri bymidtes fremtid, men vi håber på forståelse for, at det aktuelle forslag vil sætte udviklingsplanerne i stå. Ingen ejer kan forventes at igangsætte nybyggeri med udsigt til et økonomisk tab allerede ved tegnebrættet. Samtidigt er det ikke gangbart at tænke Irma ind i planer, som Irma på forhånd siger nej tak til.

Byplanudvalgets forslag ser derfor desværre ud til igen at stoppe en kritisk nødvendig byudvikling i Sorgenfri bymidte. Resultatet bliver med sikkerhed en dominoeffekt af butikslukninger i Sorgenfri.

Vi rækker med dette åbne brev hånden ud for at finde en løsning, som balancerer for alle parter, og vi håber på at blive inddraget i en fair og åben dialog herom.

Sorgenfris borgere og de forretningsdrivende fortjener en levende og fornyet bymidte, som bliver et rigt samlingssted for alle på tværs af generationer og interesser.

