Debat: Det forsømte forår!

Jeg synes, at når man læser rundt omkring, at der mangler lidt forståelse overfor de unge! Mange lader sig irritere over lidt larm, og langer ud efter dem i forskellige sammenhæng, uden at tænke over, hvordan de selv ville have haft det med at sidde buret inde, nu for andet studieår i træk. Vi burde være langt mere overbærende med hensyn til deres adfærd og latente behov for at få "lidt gang i den", og jeg mangler i den grad forståelse for dem.